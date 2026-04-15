    • Bogotá

    Cortes de luz este jueves 16 de abril de 2026 en Bogotá, Mosquera, Funza y Chía

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este jueves 16 de abril de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Mosquera, Funza y Chía, Cundinamarca.

    Localidad de Chapinero

    Barrio Pardo Rubio. De la carrera 2 a carrera 8 entre calle 47 a calle 49 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Barrio El Retiro. De la carrera 94 a carrera 96 entre calle 25 Sur a calle 27 Sur – Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Engativá

    Barrio San Ignacio. De la carrera 85 a carrera 87 entre calle 51 a calle 53 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:00 p. m.

    Localidad de Fontibón

    Barrio Montevideo. De la calle 20 a calle 22 entre carrera 67 a carrera 69 – Desde las 2:00 p. m. hasta las 6:00 p. m.

    Localidad de Kennedy

    Barrio Patio Bonito II. De la carrera 85 a carrera 87 entre calle 35 Sur a calle 39 Sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Localidad de Los Mártires

    Barrio Samper Mendoza. De la carrera 24 a carrera 26 entre calle 21 a calle 23 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

    Localidad de Suba

    Barrio Tibabuyes Occidental. De la carrera 151 a carrera 153 entre calle 142 a calle 144 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Teusaquillo

    Barrio Chapinero Occidental. De la calle 59 a calle 61 entre carrera 13 a carrera 15 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Usme

    Barrio Las Violetas Rural. Sector Los Soches – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.


    Municipios aledaños a Bogotá

    Mosquera, Cundinamarca

    De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 1 a calle 4. Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Funza, Cundinamarca

    Vereda Florida. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Chía, Cundinamarca

    Sector Bojacá. Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

    -Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    -Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    -Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    -Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    -En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

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