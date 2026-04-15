Bogotá activa 610.000 vacunas contra influenza ante inicio del pico respiratorio

Foto: Secretaría Distrital de Salud.

En respuesta al inicio del pico respiratorio y al aumento sostenido de la demanda en servicios de alta complejidad durante abril de 2026, Bogotá inició la distribución de 610.000 dosis de vacuna contra la influenza, correspondientes a la cepa sur 2026, entregadas por el Gobierno nacional.

Desde hoy están disponibles en más de 200 puntos habilitados de la ciudad, con prioridad para los grupos con mayor riesgo de complicaciones.

Del total de biológicos recibidos, 400.000 dosis están destinadas a población adulta y 210.000 a población pediátrica, lo que permitirá ampliar la cobertura de vacunación en grupos priorizados.

Esta llegada se produce en medio de un contexto internacional de alerta por la circulación de virus influenza, especialmente por el predominio del subtipo A(H3N2) y el aumento acelerado de casos reportados en Europa y países del este de Asia.

La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre la expansión del subclado K (J.2.4.1), cuya mayor capacidad de transmisión mantiene en alerta a los sistemas sanitarios.

Aunque este subclado no ha sido detectado en Suramérica, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) señaló que su circulación en otras regiones aumenta el riesgo de introducción, por lo que se hace indispensable fortalecer la vigilancia virológica, genómica y la vacunación en grupos de riesgo.

Con corte al 28 de marzo de 2026, la ciudad reportó 359.315 atenciones por infección respiratoria aguda (IRA) en todos los servicios de salud.

Esta ampliación representa una decisión estratégica en salud pública, ya que permitirá aumentar la protección de una población infantil que, aunque tiene menor riesgo que los menores de 2 años, continúa siendo susceptible a complicaciones severas e incluso muerte por influenza.

El sector salud hace un llamado a mantener medidas de autocuidado durante este periodo, como el lavado frecuente de manos, uso de tapabocas en personas con síntomas respiratorios y en espacios aglomerados, así como la ventilación adecuada de espacios cerrados.

La vacunación continúa siendo la herramienta más efectiva para prevenir formas graves de enfermedad. Por eso, el llamado a la ciudadanía es claro: acudir oportunamente a los puntos habilitados y protegerse en este inicio del pico respiratorio.

Para conocer los puntos de vacunación habilitados en la ciudad, accede al Portal Bogotá, en su sección Vacunación Gratis y encuentra la programación, horarios y direcciones para acceder a vacunas de influenza y otros biológicos, para la prevención de enfermedades. Haz clic ingresando aquí y conoce la programación diaria.