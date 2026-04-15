A la cárcel presuntos responsables de robo por aplicaciones de citas en Bogotá

Foto: Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el presunto actuar delictivo de tres personas señaladas de contactar a ciudadanos nacionales y extranjeros a través de aplicaciones virtuales de citas, y ganarse su confianza para concretar encuentros en los que les suministraban sustancias tóxicas para dejarlos inconscientes y desocuparles las cuentas bancarias.

Entre 2024 y 2025, dos de estos presuntos delincuentes identificaron a sus víctimas simulando interés sentimental y les pidieron acudir a residencias de Bogotá, donde les dieron bebidas alteradas que las dejaron en estado de indefensión. De esta manera, tomaron sus productos financieros para hacer compras y trasferencias por más de 85 millones de pesos.

La tercera persona habría utilizado perfiles falsos para contactar a, por lo menos, cuatro extranjeros y citarlos a establecimientos públicos, hoteles y residencias de Bogotá. En los inmuebles, al parecer, les brindó sustancias tóxicas diluidas y posteriormente, aprovechando que quedaban somnolientos, se apoderó de celulares y de 47 millones de pesos.

Una fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación presentó ante jueces de control de garantías a los dos hombres y a la mujer involucrados en los eventos delictivos conocidos. De acuerdo con los parámetros de la Ley 1826 de 20217 (procedimiento abreviado), les trasladaron escritos de acusación por los delitos de hurto calificado y agravado, transferencia no consentida de activos y hurto por medios informáticos. Los tres procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.