Gobierno implementa sistema con inteligencia artificial para auditar cuentas médicas y agilizar pagos

–Una nueva plataforma basada en inteligencia artificial comenzará a operar en el sistema de salud para automatizar la radicación, auditoría y pago de cuentas médicas, con el objetivo de reducir tiempos y mejorar la eficiencia en estos procesos.

El anuncio lo hizo el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León Martínez, quien aseguró que la herramienta permitirá fortalecer la capacidad de auditoría y optimizar la gestión de los recursos.

“Este sistema revoluciona el proceso de radicación, aprobación y pago de cuentas médicas, otorgándole a la entidad mayor capacidad, calidad y eficiencia en la auditoría», afirmó.

Según explicó, clínicas y hospitales también se verán beneficiados. “Habrá reducción de glosas administrativas al verificar la calidad de la información desde el inicio y menos rechazos, lo que optimiza los tiempos del ciclo de reconocimiento y pago», señaló.

La plataforma automatizará el proceso de reclamaciones por servicios prestados en casos como accidentes de tránsito sin seguro obligatorio, vehículos no identificados, eventos terroristas y desastres naturales.

El sistema, que entrará en funcionamiento en mayo de 2026, busca reducir de más de tres meses a menos de dos semanas el tiempo de trámite de estas cuentas, lo que mejoraría de forma significativa el flujo de caja de clínicas y hospitales.

Durante 2025, la entidad pagó 702.000 millones de pesos por este tipo de reclamaciones. En ese mismo periodo se radicaron más de 432.000 solicitudes, de las cuales el 99,6 % correspondieron a accidentes de tránsito sin seguro obligatorio.

Además de agilizar los procesos, la herramienta permitirá fortalecer la transparencia y el control sobre los recursos del sistema de salud, facilitando la detección de irregularidades y posibles fraudes. Entre 2024 y 2025, la entidad reportó a la Fiscalía 52 instituciones ficticias que habían facturado más de 72.000 millones de pesos.

El desarrollo de la plataforma tomó ocho meses y contó con la participación de equipos multidisciplinarios, incluidos auditores, médicos, ingenieros y científicos de datos, así como asesores internacionales.