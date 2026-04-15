Instituciones de investigación respaldan aplicación de la eutanasia a hipopótamos heredados por Pablo Escobar

–Por considerar que el crecimiento de la población supera la presencia de la especie en varios países africanos de donde es nativa, y que los estudios científicos avalan el procedimiento, las instituciones de investigación de Colombia expresaron su firme respaldo a las alternativa planteada por el Ministerio de Ambiente de la aplicación de la eutanasia para solucionar el grave problema de los hipopótamos heredados por el extinto capo Pablo Escobar.

En un pronunciamiento conjunto, destacan que en Colombia existe una población de aproximadamente 200 individuos, cifra que supera la presencia de la especie en varios países africanos de donde es nativa y subrayan que de no aplicarse medidas de control, se proyecta que la población superará los 500 individuos en 2030 y los 1.000 en 2035.

Además, advierten que se han registrado interacciones riesgosas, incluyendo ataques directos a personas, afectaciones a la ganadería, a la pesca de subsistencia y a la libre movilidad de las comunidades, incluyendo la primera infancia y que igualmente, se registran afectaciones a la biodiversidad nativa al competir directamente por recursos con especies como el manatí.

Las instituciones que formulan estos planteamientos son el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (Instituto Humboldt), el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis (INVEMAR), el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia (ICN).

Afirman que respaldan las medidas que se fundamentan en los resultados científicos de proyectos desarrollados mediante los convenios suscritos entre el Instituto Humbolt, el ICN y el Minambiente, así como en diversas publicaciones científicas.

Afirman que en el país, debido a la ausencia de controladores naturales como grandes felinos o sequías y a la idoneidad de hábitat y disponibilidad de recursos en el valle del río Magdalena, la especie presenta un crecimiento poblacional elevado con una alta proporción de crías y juveniles (aproximadamente el 37 %) y sub adultos (35 %) y adultos (28 %). De no aplicarse las medidas de manejo, se proyecta que la población superará los 500 individuos para el 2030.

Y puntualizan que son múltiples los impactos en ecosistemas y comunidades humanas, que la presencia de la especie puede tener, entre ellos:

-Reducción de la biodiversidad nativa: el hipopótamo compite directamente porhábitat y recursos (Jiménez-Segura et al., 2016, Instituto Humboldt et al. 2020;Castelblanco-Martínez et al., 2021) con especies nativas de Colombia, algunas de estas vulnerables, como el manatí (Trichechus manatus), el chigüiro (Hydrochoerus isthmius) y la nutria (Lontra longicaudis).

-Modificaciones sobre los ecosistemas (especie ingeniera): su presencia provoca la compactación del suelo y la erosión de riberas y la eutrofización de cuerpos de agua (MinAmbiente, IAvH y UNAL – ICN, 2022 en Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2024). Se ha reportado que a causa de las grandes deposiciones de materia orgánica en los cuerpos de agua (Stears et al., 2018; Castelblanco et al., en preparación), la presencia de los hipopótamos puede generar condiciones anóxicas (ausencia casi total o falta de oxígeno) que podrían resultar en una alta mortalidad de peces y en una reducción en la abundancia de macroinvertebrados, además de poner en riesgo la supervivencia de las especies que presentan baja tolerancia a la escasez de luz en la columna de agua (Shurin et al., 2020; Dutton et al., 2018).

-Riesgos graves para la seguridad de comunidades locales y salud pública: se han registrado interacciones riesgosas, incluyendo en 2022, 15 ataques directos a personas, persecuciones, ataques a ganado y otras especies (caballos) y afectaciones a las artes y faenas de pesca de subsistencia y la libre movilidad de las comunidades, incluyendo personas de primera infancia. Adicionalmente, los hipopótamos actúan como vectores de enfermedades peligrosas tanto para humanos como para otros animales, tales como la brucelosis y el ántrax (por lo que su carne no puede ser de consumo).

El manatí, la nutria, el bocachico y la tortuga del magdalena son algunas de las especies amenazadas por la degradación ecosistémica generada por los hipopótamos. Compártelos cada vez que alguien pregunte por qué no es suficiente con la esterilización. https://t.co/Onm0Gwt4TN pic.twitter.com/hLtYJGarNF — Nicolás. (@estorboide) April 13, 2026

Establecen que si bien a partir de las investigaciones se plantearon diferentes medidas (alertas tempranas, intervención social, translocación, confinamiento y caza de control), ante la dificultad técnica de realizar translocaciones a otros países siguiendo lo establecido en el protocolo de traslocación –como lo expresó la propia ministra de Ambiente (E) Irene Vélez– los institutos de investigación respaldan el inicio de las acciones descritas en la circular emitida por el Ministerio y el protocolo de eutanasia (física y química), como acciones necesarias dentro de los escenarios de manejo modelados. Hacemos un llamado a apoyar estas medidas, considerando que la situación será cada vez más grave y difícil de controlar, ya que su presencia se extenderá a ocupar otras zonas críticas de las cuencas bajas del sistema Magdalena – Cauca (por ejemplo Zapatosa o Mojana).

Advierten que en las zonas con distribución potencial de individuos, además existen ecosistemas vulnerables en alguna categoría de amenaza como los ecosistemas acuáticos (Preocupación menor), ecosistemas terrestres amenazados como los Bosques húmedos altos densos (Críticamente Amenazado CR); Bosques húmedos altos densos y Pantanos (En Peligro EN); Bosques bajos, herbazales y vegetación flotante (EN); y Sabanas herbáceas con arbustales (Vulnerable VU) que hacen parte respectivamente de los paisajes de Terrazas antiguas de grandes ríos y superficies erosionales ligeramente onduladas, Llanuras aluviales de desborde de ríos andinos, Superficies erosionales ligeramente onduladas, Llanuras aluviales de desborde y Terrazas antiguas y planicies onduladas (Etteret al. 2017).

Estas acciones, que hacen parte del plan de manejo, iniciarán en el segundo semestre de 2026 en zonas priorizadas, y serán ejecutadas por las Corporaciones Autónomas Regionales (Cornare, CAS, Corantioquia y Corpoboyacá). Con esto, se proyecta como meta la extracción de al menos 80 individuos.

Finalmente, las instituciones de investigación reiteran su compromiso de continuar aportando información técnica y científica que contribuya a la protección de la biodiversidad nacional, así como a la seguridad y bienestar de los habitantes del territorio colombiano.

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