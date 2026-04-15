Naufraga barco con refugiados de Banglades: 250 desaparecidos

–(Imagen refugiados de Bangladesh). Más de 250 refugiados de Bangladesh y rohingya están desaparecidos después de que su barco naufragara al sureste del Golfo de Bengala, indicó la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

«El barco partió desde Teknaf al sur de Bangladés con rumbo a Malasia, se hundió debido a fuertes vientos, mares agitados y exceso de pasajeros», declaró la agencia en un comunicado conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Según el portavoz de la Guardia Costera de Bangladés, Sabbir Alam Sujan, el buque Meghna Pride, con bandera de Bangladés, rescató a nueve personas de aguas internacionales cerca de las islas Andamán el pasado 9 de abril.

«La promesa de mejores sueldos en el extranjero, a menudo unida a desinformación esparcida por redes de traficantes, lleva a rohingya y bangladesíes a correr riesgos significativos», afirmó la ONU en su comunicado.

Entre enero y octubre de 2025, la OIM registró más de 1.300 casos de salidas de refugiados rohingya desde Bangladés, casi el doble que en el mismo periodo del año anterior.

Según los datos de ACNUR, en 2025, una de cada cinco personas que intentan realizar travesías marítimas peligrosas en esta región fue reportada como muerta o desaparecida, convirtiendo las aguas del mar de Andamán y la bahía de Bengala en «unas de las más mortíferas del mundo». (Información DW).