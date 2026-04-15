Multan a Petro por calificar de “corrupto” al exgerente de la EPS Coosalud: «Pueden arruinarme con multas y cárcel si quieren, pero no me callaré ante el robo de la salud»

–Tras publicarse la decisión del Juzgado 24 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá de imponerle una multa de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes por no haberse retractado de haber llamado «corrupto» al expresidente y dueño de la EPS Coosalud, Jaime Miguel González Montaño, el presidente Gustavo Petro reafirmó el señalamiento y advirtió que lo pueden arruinar con multas y cárcel si quieren «pero no me callaré ante el robo de la salud».

«El señor ex gerente de Coosalud, señor González, es un corrupto y los miembros de la junta directiva de Coosalud deben ser procesados por la fiscalía, así sean familiares de expresidentes», precisa el jefe del Estado en su cuenta en X.

Subraya que «la auditoria forense demostró que efectivamente como dije, fue garantizado un préstamo a empresas privadas ligadas al gerente por más de 200.000 millones de pesos con garantía de recursos públicos» y puntualiza:

«Corruptos y ladrones de la salud son corruptos y ladrones. Pueden arruinarme con multas y cárcel si quieren, como hicieron cuando salí de la alcaldía, pero no me callaré ante el robo de la salud».

Finalmente, el primer mandatario precia: «Que responda el hermano de Pacho Santos y el expresidente Andrés Pastrana, miembros de la junta de Saludcoop por qué autorizaron el préstamo leonino al gerente González y por qué el juez no leyó el informe de auditoría forense hecho a Saludcoop que me da la razón».

El Juzgado 24 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá impuso la multa al presidente Gustavo por incurrir en desacato de una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la que se le ordenó retractarse de haber acusado de corrupto, sin pruebas, al expresidente de la EPS Coosalud, Jaime Miguel González Montaño.