Por: Carlos Fradique-Mendez Por: Carlos Fradique-Mendez

Educación para la vida en familia.

Esta es la lección 969 del diplomado en educación para la vida en familia y el tema es, IMPORTANCIA DE TRABAJAR EN EQUIPO, PARA EL BIEN.

Estados Unidos ha realizado un trabajo maravilloso al enviar el Arthemis 2 a darle una vuelta a la luna. Fueron 10 dias que se lograron luego de más de 50 años de experimentos y leo en la red: “Fue preparada y respaldada por miles de ingenieros, técnicos, controladores de vuelo y científicos en tierra. Aunque no se cita una cifra única exacta, el esfuerzo abarcó al personal del Centro Espacial Kennedy en Florida y múltiples centros de la NASA.”

Para orgullo de Colombia tenemos a las ingenieras colombianas Diana Trujillo Liliana Villarreal que juegan roles fundamentales y de liderazgo en la misión Artemis II de la NASA.

Todo el personal tiene preparación física, mental, intelectual, experimental, práctica del más alto nivel.

Este ejemplo de trabajo en equipo para el bien, un equipo de muchos kilates, nos puede ayudar para entender que en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad debemos trabajar en equipo si queremos lograr éxitos y progreso.

Cuando en casa la pareja se pelea, cuando uno de los dos integrantes de la pareja pretende imponer su voluntad y hasta sus caprichos, cuando los padres viven en conflicto con sus hijos, cuando no hay diálogo entre los integrantes de la familia, lo más probable es que la vida en el hogar se destruya y termine.

Cuando en la empresa no hay armonía en el trabajo, no hay sentido de pertenencia, no hay recompensas justas, la empresa no avanza, no progresa.

En Colombia, para desgracia de todos, tenemos equipos de trabajo para cometer crimines. Son empresas criminales para crímenes de bajo perfil y para crímenes de altísimo nivel.

Empresas criminales para el comercio ilegal, para defraudar a las empresas del Estado, para robar en sitios de presencia masiva de personas, para engañar a personas, especialmente hombres que se sienten orgullosos de conquistar y son conquistados por mujeres expertas en drogarlos y quitarles sus pertenencias y su dinero en los bancos, empresas criminales para engañar a ingenuos con lechona y tamales, y engaños mentales con ideas falsas que llevan a la miseria, para comprar votos en elecciones que al final resultan fraudulentas.

Decidamos trabajar en equipo para el bien, preparemos con entusiasmo para el trabajo exitoso en equipo y evitemos todo engaño o trato con equipos malintencionados.

Su amigo, abogado y profesor

Carlos Fradique-Méndez