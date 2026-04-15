Trump sobre la guerra contra Irán: «Se acercan 2 días increíbles»

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que el conflicto con Irán podría estar cerca de un punto decisivo, al afirmar que se acercan «2 días increíbles» en el desarrollo de la situación.

En declaraciones al periodista de ABC News Jonathan Karl, el mandatario dijo que no contempla extender el alto el fuego, considerando que podría no ser necesario. Según Trump, la solución podría producirse mediante un acuerdo o por la vía militar.

No obstante, indicó que preferiría un pacto, ya que permitiría a Irán reconstruirse, aunque insistió en que, independientemente del resultado, Estados Unidos ya ha eliminado a los «radicales» dentro del país.

«Si yo no fuera presidente, el mundo estaría hecho trizas», concluyó.

Sin embargo, el presidente Donald Trump dejó clara su postura sobre un posible acuerdo con Irán: no habrá pacto si Teherán no renuncia completamente al desarrollo de armas nucleares.

En una entrevista con Fox News, el mandatario afirmó que toda negociación gira en torno a ese punto clave. «Si no aceptan, no hay acuerdo», advirtió, subrayando que Irán «no puede tener un arma nuclear».

«Y si van a tener una nueva arma nuclear, viviremos con ellos por poco tiempo. Pero no sé cuánto tiempo más podrán sobrevivir. No sé cuánto más pueden durar porque han sido golpeados muy fuerte», declaró.

Además, afirmó que Estados Unidos podría destruir infraestructuras críticas iraníes muy fácilmente, aunque aclaró que no es un escenario que desee llevar a cabo.

«Podríamos eliminar cada uno de sus puentes en una hora. Podríamos eliminar cada una de sus plantas de energía en una hora. No queremos hacer eso», aseveró el mandatario. Finalmente, afirmó que el resultado final del conflicto podría llegar «muy pronto». (Información RT).