— El régimen chavista de Venezuela reiteró su llamado a eliminar las sanciones internacionales, especialmente las impuestas por Estados Unidos, al considerar que limitan la seguridad jurídica y frenan la llegada de inversiones al sector energético.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que el levantamiento de estas medidas es clave para garantizar un entorno «estable y sostenible» a empresas extranjeras interesadas en operar en el país.

«Una licencia no brinda la seguridad jurídica en la proyección del tiempo», señaló Rodríguez al referirse a los permisos temporales otorgados por Washington a compañías energéticas, al tiempo que abogó por relaciones económicas basadas en marcos legales permanentes.

Las declaraciones se producen mientras Rodríguez recibe en Caracas al subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica de Estados Unidos, Kyle Haustveit, junto a una delegación de alto nivel del sector energético norteamericano.

Ocurren, además, en un contexto de renovado interés internacional en la industria petrolera venezolana, tras la firma de acuerdos recientes con empresas como Chevron para incrementar la producción de crudo.

Rodríguez sostuvo que el levantamiento de sanciones permitiría consolidar estas alianzas y ampliar la participación de capital extranjero, en momentos en que el país busca recuperar su capacidad productiva.

Estados Unidos ha flexibilizado parcialmente algunas restricciones en los últimos meses, permitiendo operaciones limitadas de empresas petroleras y ciertas transacciones financieras, aunque mantiene un marco general de sanciones sobre el país.

El 3 de enero pasado, además del extenso marco sancionatorio, Estados Unidos ejecutó una operación militar y capturó a la pareja presidencial.

Venezuela posee la mayor reserva probada de crudo del mundo, pero su producción se ha visto afectada en la última década por sanciones, falta de inversión y deterioro de infraestructura. (Información Agencia Xinhua).