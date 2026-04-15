SuperIndustria investiga alzas en la telefonía celular

–La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, anunció que en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, hizo requerimientos de información a diversos agentes del sector de las telecomunicaciones por las alzas en este rublo reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el informe de la inflación de marzo, que registró una variación del 2,96%.

El organismo de control explicó que estos requerimientos tienen como finalidad recopilar y analizar información que permita identificar, con mayor precisión, las razones subyacentes al comportamiento observado en la variación de precios del sector, los agentes involucrados y los servicios específicos del reporte del DANE.

Señaló que con base en dicho análisis, y en el evento en que se identifiquen posibles infracciones al régimen de libre competencia o incumplimientos de las condiciones impuestas en operaciones previamente autorizadas, como lo expone la OCDE en su informe, esta Entidad adoptará las medidas que correspondan en el marco de sus competencias bajo un escrutinio riguroso de los condicionamientos.

De la misma forma, la Superintendencia indicó que en su rol de protección de usuarios en el sector telecomunicaciones continuará su labor investigativa con el fin de identificar y sancionar las distintas prácticas que afectan a los consumidores de esta rama, situación que se refleja en las recientes noticias que se han dado a conocer a la opinión pública, y las cuales se reforzarán con la implementación del nuevo marco regulatorio expedido por la CRC.

En relación con el último informe de inflación reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el que se pudo evidenciar que el rubro «Información y Comunicación» tuvo una variación del 2,96% entre febrero y marzo de 2026, la Superintendencia de Industria y Comercio informa lo siguiente:

EI sector de las telecomunicaciones en Colombia ha sido caracterizado, de manera consistente, como un mercado concentrado, en el que participa un operador con una posición dominante. En particular, el informe OECD Digital Connectivity Review of Colombia (marzo de 2026) destaca que, si bien existen varios agentes en el mercado, uno de ellos ha mantenido una participación estable y significativa en la última década, mientras que otros operadores ejercen una presión competitiva más limitada.

Así mismo, el documento resalta que, aunque la entrada de nuevos actores ha dinamizado el mercado en los últimos años, este continúa presentando niveles relevantes de concentración. Por último, el documento resalta que para lograr una competencia sostenida en el sector, Colombia debe reforzar regulación pro-competitiva de carácter ex ante, aplicar un escrutinio riguroso en los remedios de las integraciones y fortalecer las

condiciones de acceso a los mercados mayoristas.

En este contexto, resulta importante recordar que la reciente integración entre COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. (TIGO) y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. (MOVISTAR), autorizada por esta Superintendencia, tuvo como propósito fortalecer un operador que pudiera incrementar la cobertura y la calidad del servicio, así como ejercer una mayor presión competitiva sobre el agente con mayor participación en el mercado.

De esta manera, la operación estaba dirigida a que las condiciones de competencia no dependan de un solo operador, promoviendo un entorno más equilibrado en beneficio de los usuarios.

De la misma manera, la autoridad recuerda que en el marco de esta integración se impusieron una serie de condicionamientos dirigidos a garantizar condiciones de acceso más justas a los mercados mayoristas a WOM y a los distintos operadores móviles virtuales (OMV), no solo generando una reducción sobre las tarifas de acceso, sino

también buscando prevenir conductas discriminatorias y exclusorias en las relaciones contractuales sostenidas con estos operadores.

Sobre el particular, es importante destacar que la autoridad de competencia estableció una serie de informes trimestrales y semestrales en los que el ente integrado deberá reportar a la entidad la implementación de los compromisos asumidos, cuyo incumplimiento representa una infracción al régimen de libre competencia económica.

Ahora bien, al hacer un análisis preliminar del informe del DANE, por su naturaleza agregada, la autoridad determinó que este no permite identificar de manera precisa las causas específicas de la variación observada en un solo mes, ni determinar qué agentes o servicios particulares explican dicho comportamiento.

En efecto, el comportamiento de los precios en este sector puede responder a múltiples factores, tales como ajustes tras periodos de comportamiento deflacionario, presiones derivadas del incremento en costos y de las necesidades de inversión (especialmente en el contexto del despliegue de tecnologías como 5G), así como cambios regulatorios y otros eventos recientes que ocurrieron en el primer trimestre de este año.

Sobre este último aspecto es importante destacar que en el mes de marzo la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) expidió dos ajustes regulatorios que están dirigidos a incentivar la competencia en el sector telecomunicaciones y aumentar la protección de los usuarios, cuya inspección, vigilancia y control se encuentra a cargo de la SIC en su rol de autoridad de consumo.

La regulación expedida en materia de acceso a servicios mayoristas resulta importante porque sigue la lógica de la SIC en el proceso de integración empresarial, al adoptar reducciones significativas en los cobros por el acceso compartido de red, actualizar la remuneración por terminación de llamadas en redes móviles, SMS, RAN de voz, y reducir las tarifas de acceso a las redes móviles a los OMVs.

En este sentido, la CRC busca dinamizar la competencia en el sector de las telecomunicaciones, elementos consistentes con el informe presentado por la OCDE.

Así las cosas, la SIC afirma que ratifica su compromiso con la protección de la libre competencia en el sector de las telecomunicaciones, la garantía de los derechos económicos, y el mejoramiento de las condiciones de calidad y de prestación de los servicios a los consumidores en el sector de las telecomunicaciones.