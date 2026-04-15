Trump publica una nueva imagen ahora de él junto a Jesucristo

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, compartió este miércoles en Truth Social una imagen en la que aparece junto a Jesucristo. «Puede que a los lunáticos radicales de izquierda no les guste esto, pero creo que es algo bastante lindo», reseña el mandatario en la presentación.

TRADUCCIÓN:

«Nunca fui un hombre muy religioso… pero ¿no parece, con todos estos monstruos satánicos, demoníacos y que sacrifican niños, que están siendo expuestos… que Dios podría estar jugando su carta ganadora?».

El pasado domingo, el presidente Donald Trump publicó en la misma red Truth Social una imagen en la que aparecía representado como Jesucristo. Muy temprano el lunes, tras la oleada de críticas de asociaciones y representantes católicos habitualmente afines al mandatario, el mandatario la publicación.

En la imagen, creada por inteligencia artificial, Trump aparecía como una figura mesiánica que realiza sanaciones sagradas con la luz divina que emana de sus manos, junto a la bandera estadounidense y la Estatua de la Libertad.

Después, el presidente Donald Trump, se refirió a la imagen al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca. Dijo que la intención era que lo vieran como «un médico», y responsabilizó a los medios por la polémica.

Trump comenta su publicación de una imagen en la que se asemeja a Jesucristo como sanador https://t.co/SEsgyKIwCD "Se supone que soy yo como médico, ayudando a la gente. Y yo ayudo a la gente", aseveró el presidente estadounidense. pic.twitter.com/x2dOMWsfYB — Sepa Más (@Sepa_mass) April 13, 2026

Pese a desaparecer el post, continuaron las reacciones críticas contra Trump. Una de las más contundentes fue la del mandatario de Irán, Masoud Pezeshkian:

«La profanación de Jesús (la paz sea con él), el profeta de la paz y la hermandad, es inaceptable para cualquier persona libre. Le deseo el honor de Alá», escribió Pezeshkian en X.