Aumentan medidas de protección a candidatos de cara a elecciones presidenciales del 31 de mayo

–El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que el Gobierno nacional intensificó las acciones orientadas a garantizar la seguridad, transparencia y equidad en la contienda electoral, luego de una reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE).

“Acabamos de terminar el decimosexto CORMPE, donde se han tomado nuevas medidas de seguridad para los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales. Hoy ellos cuentan con esquemas robustos, compuestos hasta por 30 efectivos de la Fuerza Pública y vehículos”, recalcó el ministro.

En este sentido, expresó que, ante las amenazas que los candidatos presidenciales han denunciado ante la Fiscalía, las redes sociales y los medios de comunicación, se seguirá aumentando el pie de fuerza para cada uno de los esquemas y se dispondrá de seguridad en cada una de las sedes.

Durante la sesión, las autoridades realizaron una revisión detallada de los riesgos asociados a cada campaña con el propósito de ajustar y fortalecer las medidas de protección según las necesidades identificadas.

Además, el jefe de la cartera destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para prevenir riesgos y proteger a los actores políticos, en un momento decisivo para la democracia del país.

El encuentro contó con la participación de la Unidad Nacional de Protección (UNP), de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Defensa, entidades que trabajan de manera conjunta para garantizar condiciones de seguridad en todo el territorio nacional.

Finalmente, el ministro Benedetti reiteró su compromiso con la realización de unas elecciones seguras, transparentes y con plenas garantías para todos los ciudadanos y las candidaturas.