Ciclovía de Bogotá sigue creciendo y alcanza 141,46 kilómetros por nuevo tramo en la localidad de Suba

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunció la ampliación de la Ciclovía de Bogotá en más de tres kilómetros para el tramo que comprende la avenida Boyacá y la calle 183, en la localidad de Suba.

Con esta adición, el gran parque lineal de la ciudad alcanzó un total de 141,46 kilómetros habilitados para que la ciudadanía pueda disfrutar de actividades de sano esparcimiento a través de la apropiación cívica del espacio público.

La tradicional jornada de Ciclovía de Bogotá es un espacio gratuito que podrán aprovechar los habitantes de la capital y turistas para ejercitarse en algunas de las vías del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m. Estas jornadas incluyen recreación gratuita para todos los habitantes y planes para mejorar la salud física y mental.

Consulta más detalles sobre esta gestión en la siguiente publicación del IDRD en la red social Instagram:

Este domingo 19 de abril, prográmate con las actividades en el nuevo tramo de la Ciclovía de Bogotá

¡Prepárate para una jornada llena de movimiento y diversión en la nueva ruta habilitada por la Ciclovía! Agéndate con estas actividades.

Trote-Caminata

Ubicación: Avenida Boyacá con calle 169C.

Hora: 9:00 a. m.

BOGOTÁ En Forma

Ubicación: Avenida Boyacá entre calle 169b y calle 170.

Hora: de 8:00 a. m. a 12:00 m.

BOGOTÁ En Bici

Ubicación: Avenida Boyacá entre calle 169b y calle 170.

Hora: de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Actividades complementarias

Ciclovía de Bogotá, te cuida.

Promoción y prevención.

Punto de Bienestar Animal.

Ciclovía en patines.

Hora: de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Con estas apuestas Bogotá sigue creciendo para que la ciudadanía pueda pedalear, caminar y recorrer la ciudad con tranquilidad, promoviendo el movimiento, el cuidado y el disfrute en comunidad.