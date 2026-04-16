Valery Rubio es la primera medalla de oro para Colombia en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud

Foto: IDRD.

Valery Rubio Torres, del Equipo?Bogotá, entregó la primera medalla de oro a la delegación colombiana en los IV Juegos Bolivarianos de la Juventud, que se llevan a cabo en Ciudad de Panamá hasta el 25 de abril. El evento reunirá más de 2.000 deportistas entre los 13 y 18 años, quienes representarán 15 países en 22 disciplinas.

Valery logró su hazaña en la lucha olímpica, modalidad libre, en la categoría 43 kilogramos, al coronarse campeona tras vencer en la final a la ecuatoriana Shirley Meza por 4-2. La bogotana se estrenó con una contundente victoria 12-2 contra la argentina Rocío Flores; su rival no se presentó para el segundo combate y avanzó. En el tercero venció 3-1 a la ecuatoriana Meza; en semifinales superó a la brasileña Laura Vieira 5-0, y en la final se impuso de nuevo, esta vez 4-2, contra Meza, que se quedó con la plata, mientras el bronce fue para Vieira.

La siguiente es la nómina que representará al Distrito Capital en los IV Juegos Bolivarianos de la Juventud

Atletismo

Danna Valentina Rizo Rueda (1.500 metros planos y 3.000 metros planos).

Emily Román Pedraza (100 metros planos, 200 metros planos y relevo 4×100 mts femenino).

Juan Sebastián Arévalo Otero (3.000 metros planos).

Sarah Muñoz Bucheli (400 metros planos y relevo 4×400 mts femenino).

Sergio Rojas Escudero (400 metros planos, relevo 4×400 mts masculino y relevo 4×400 mixto).

Esgrima

Salomón Alejandro Anzola Contreras (sable).

Fútbol

Eillen Katerin Navarro Moreno.

Gabriela Delgadillo Torres

Valentina Montenegro Mancera.

Xiomara Salamanca Prieto.

Golf

Andrés Aparicio Escobar (individual y equipos).

Cristina Álvarez Murillo (individual y equipos).

Sofía Araque Márquez (individual y equipos).

Karate

Carol Stefanny Acosta Sánchez (+59 kgs).

Juan Esteban Barreto Campo (-61 kgs).

Violeta Carvajal Romero (-53 kgs).

Levantamiento de pesas

Julián Samuel Vanegas Villarraga.

Lucha

Adrián Osvaldo Ortiz Cuervo (greco, 65 kgs).

Andrés Camilo Rodríguez Vergara (greco, 48 kgs).

Laura Sofia Zamora Muñoz (libre, 49 kgs).

Valery Edith Sofía Rubio Torres (libre, 43 kgs).

Natación Carreras

Hugo Manolo Alonso Carvajal (50, 100 y 200 mts espalda).

Ian Santiago Maldonado Contreras (50 libre y 200 mts combinado).

Isabella Moreno Yopasa (50, 100 y 200 mts pecho).

Mariana Andrea Cabezas Garzón (400 y 800 mts libre).

Matías Ramírez Bonilla (100 y 200 mts espalda, 200 y 400 mts combinado).

Tomás Santiago Alsina Yepes (relevos).

Surf

Angelina Decesare Castro (shortboard).

TENIS DE MESA

-Rafael Quintero Vera (individual).

En estos Juegos, Colombia participará con 180 deportistas, de los cuales 29 son del Equipo?Bogotá. Se espera que su desempeño traiga medallas para la ciudad y puedan seguir representando a la ciudad por lo alto.