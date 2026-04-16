–Leonardo Villar, gerente del Banco de la República le pidió al Gobierno Nacional bajar los ánimos y bajar el lenguaje con el cual se está manejando la relación con el Banco de la República y el presidente Gustavo le replicó este jueves, exhortándolo a bajar los ánimos contra el pueblo colombiano.

«Respeto su defensa a sus compañeras de junta con altos salarios, pero no insulte y burle a las millones de madres que trabajan para dar comida a sus hijos», complementó el prime mandatario en largo trino que escribió desde Barselona, España, a donde viajó para participar en la cumbre internacional Global Progressive Mobilisation, que reúne a los líderes «progresistas» del mundo, y el panel ‘A New Rules-Based Order’, donde se abordarán los retos del orden internacional contemporáneo.

El jefe del Estado advierte a Villar que «es una agresión subir la tasa de interés de la manera que lo ha hecho» y le enrostra que se queja de que diga que «quienes ayudan a matar de hambre a un pueblo ayudan a un genocidio».

«En la historia de los bloqueos económicos se han provocado genocidios, y los economistas que han ayudado a construir bloqueos han ayudado a genocidios», agrega y advierte que a su gobierno lo han querido bloquear desde diversas instancias, y cita al respecto el hundimiento dos veces del proyecto de financiamiento del estado y votando en contra la reforma laboral, pensional y de salud», lo mismo que la Corte Constitucional al aceptar todas las demandas de Paloma Valencia contra la reforma laboral y pensional.

«Y lo mismo sucede con ustedes, la mayoría de la junta del Banco de la República que cuenta con la hija de la jefa de campaña de Paloma y exministra de Duque, hace el voto que le da a usted, mayoría», puntualiza.

Le increpa a Villar, ser protagonista de la política económica del «señor Duque, a la que «ayudó a hacer con el ministro de hacienda Carrasquilla».

Indica el presidente que esa política elevó de manera sustancial el hambre en Colombia, la pobreza llegó a un 41%, usted lo mira muy bien en los cuadros estadísticos, le echan la culpa al COVID pero los cuadros no mienten, el crecimiento del hambre y la pobreza fue paralelo al de la desigualdad social.

Afirma que «la política económica de Duque, y no el COVID, empobrecieron a la población colombiana, arruinaron la pequeña y mediana empresa y engordaron con dinero público a los más ricos de este país, el erario fue entregado por billones de en subsidios, como el pago por parte del estado de las nóminas laborales a los más grandes empresarios del país que son poco generadores de empleo por la intensidad del capital, o en la transferencia a dueños de EPS, o en el subsidio al precio de la gasolina sin retorno, mientras el subsidio a la energía eléctrica si tenía retorno que debían pagar los usuarios. El enorme subsidio a los más ricos fue financiado por entes territoriales y por el empréstito a corto plazo del FMI».

Luego precisa: «Leonardo, ud coordinó una política económica que elevó el hambre y la desigualdad social en Colombia, que no esté de acuerdo con mi política económica lo entiendo, porque es contraria a Duque y, por tanto, a mis oponentes: Efraín Cepeda, Paloma y a usted, Villar, les digo que debieron respetar el mandato popular que ordenó el cambio de política económica».

Además le dice: «Usted no es autónomo del pueblo, como ahora no es autónomo de los banqueros y dueños de títulos de deuda pública, le acrecienta sus utilidades con dineros del pueblo colombiano».

Y subraya: «Baje los ánimos contra el pueblo. Respeto su defensa a sus compañeras de junta con altos salarios, pero no insulte y burle a las millones de madres que trabajan para dar comida a sus hijos. Ud le bajó el salario real a las mujeres y lo sabe. Subir la tasa de interés es también subir el precio de las mercancías a partir de la lucha distributiva del ingreso de la que hablaba Piero Safra».

El mandatario advierte igualmente que «los grupos oligopólicos, que dominan la economía colombiana, pueden trasladar el aumento de sus costos a los precios de las mercancías, así trasladan el costo financiero que les aumentó por su política, Leonardo».

Y concluye: «Le solicito cómo presidente de la república elegido por once millones y medio de colombianos, coordinar la política económica con el gobierno, como ordena la constitución, y priorizar ahora el empleo y la producción, sobre todo de alimentos, para bajar la tasa de inflación y para hacer crecer la riqueza nacional y el empleo. El pueblo de Colombia no eligió en el año 2022 la política económica de Duque y espero no lo vuelva a hacer».

En nota aparte, Gustavo Petro replica al expresidente Iván Duque: