Colombia supera los 21,7 millones de movimientos migratorios y regulariza cerca de un millón de venezolanos

Foto: Presidencia de la República

????El Gobierno nacional informó avances en materia migratoria, destacando cifras relacionadas con la regularización de población extranjera, el control en fronteras, la atención a víctimas y el comportamiento del turismo en el país.

De acuerdo con Migración Colombia, cerca de un millón de ciudadanos venezolanos han sido regularizados mediante el Permiso por Protección Temporal (PPT). Dentro de esta cifra se incluyen más de 300.000 niños, niñas y adolescentes.

La información fue presentada por la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, durante La Agenda, servicio informativo de la Secretaria para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República para los medios regionales, comunitarios y alternativos del país.

En este espacio se señaló que, a través de las jornadas “La Llave de la Integración”, más de 50.000 familias migrantes han accedido a procesos de documentación y a ser?vicios como salud, educación y empleo.

En relación con la trata de personas, se indicó que la herramienta LibertApp ha permitido realizar 68 rescates internacionales y atender a 360 víctimas entre 2024 y 2026.

En cuanto a los movimientos migratorios, se reportó que en 2025 se registraron 21,7 millones de movimientos. Esta tendencia se mantiene en 2026 y durante la Semana Santa se contabilizaron más de 714.000 movimientos.

También se informó que se ha fortalecido la capacidad tecnológica en aeropuertos, pasando de 49 a 92 equipos Biomig, con el objetivo de mejorar los tiempos de atención.

Finalmente, Migración Colombia indicó que en lo corrido de 2026 se han registrado cerca de 800 inadmisiones, como parte de las acciones de control migratorio y de prevención de delitos transnacionales.