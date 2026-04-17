Petro cuestiona las utilidades de clínicas privadas y reabre debate sobre reforma a la salud

–(Imagen ilustrativa). El presidente Gustavo Petro cuestionó las utilidades de clínicas privadas en Colombia y reavivó el debate sobre la reforma al sistema de salud, al señalar que un grupo de 150 instituciones ha incrementado significativamente sus ganancias en los últimos años.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario afirmó: “Solo 150 clínicas privadas por sí solas generan utilidades de 4,2 billones en el 2021 y en el 2025 pasaron a 7,2 billones».

En el mismo mensaje, el mandatario sostuvo que estas ganancias provienen de recursos públicos y de la reducción de costos en la atención a los pacientes. “Los propietarios de esas clínicas se llevaron una inmensa fortuna que solo sale del erario y que se obtiene al bajar los costos de las atenciones a los pacientes, minimizan al máximo sus tratamientos y suben los costos que serán utilidades para el dueño de la clínica», escribió.

El pronunciamiento se da en medio de la discusión nacional sobre el futuro del sistema de salud y las reformas impulsadas por el Gobierno, que han enfrentado obstáculos en el Congreso. En ese contexto, el mandatario agregó: “Ese es el negocio de la salud bajo el actual sistema que el Senado no deja cambiar».

En el mensaje del presidente se indica que 150 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) registraron utilidades netas por $5,22 billones en 2024 y $7,1 billones en 2025, con listados de algunas de las entidades con mayores ingresos.

Entre las IPS aparecen clínicas y entidades como la Fundación Santa Fe de Bogotá, Colsanitas, el Hospital Universitario del Valle y la Clínica San José de Cúcuta, entre otras, con utilidades individuales que superan los 100.000 millones de pesos.