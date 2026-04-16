Exportaciones de bienes no minero energéticos crecieron 9,5 % en primer bimestre de 2026

Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Durante los dos primeros meses del año las exportaciones de bienes no minero energéticos del país llegaron a US$4.222,4 millones para un crecimiento del 9,5 %, en comparación con el mismo bimestre del 2025.

??En volumen, se despacharon al mundo en esa clase de bienes (agroindustriales, industriales y agropecuarios) 1,9 millones de toneladas para un aumento del 30,4 %.

“El comportamiento de las exportaciones de bienes no mineros, que vuelven a crecer, es un indicador estructural sobre la dirección que está tomando nuestra economía. En el primer bimestre de este año, esa clase de productos representan la mitad de la canasta exportadora», dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas.

“Esto refleja una modificación progresiva del patrón de especialización externa del país: avanzamos hacia una economía con mayor integración industrial, mayor transformación productiva y mayor generación de valor agregado interno», indicó.

De los grupos que integran el portafolio de bienes no minero energéticos colombianos, el de agroindustriales representó el 15,1 % (US$638,4 millones) para un crecimiento del 20,2 %.

Dentro de este grupo se destacaron en el bimestre las ventas externas del aceite de palma que aumentaron 102 %; las de extractos de café con un aumento del 62,5 %; del azúcar con una variación de 12,1 % y las de polvos para la preparación de budines, cremas, helados y postres que aumentaron 26,2 %, entre otros productos.

Por otro lado, las exportaciones de bienes industriales representaron en el periodo de análisis el 36,6 % de la canasta no minero energética (US$1.544,9 millones).

Se destacaron en este rubro las exportaciones de la industria automotriz con un crecimiento del 64,2 %, en comparación con el mismo bimestre del año anterior; igualmente tuvieron un comportamiento positivo las ventas externas de los plásticos y sus manufacturas con 2,9 %; las de preparaciones para la higiene bucal con 9,7 %; las de preparaciones de belleza que tuvieron un leve aumento del 1,1 %; las de productos diversos de la industria química con una variación positiva del 8,1 % y las de productos farmacéuticos con un aumento del 10,3 %.

En cuanto a las exportaciones de productos agropecuarios representaron entre enero y febrero el 48,3 % del portafolio no minero energético (US$2.039,2 millones), con un incremento del 16,6 %.

En este grupo se destacaron las exportaciones de café que aumentaron 15,5 % en comparación con enero-febrero del 2025; las de banano crecieron 117,1 %; las de aguacate hass se incrementaron 7,5 %; las de filetes de tilapia crecieron 36,3 % y las de uchuvas aumentaron 6,5 %.

?Por destin?os

El 33,1 % de las exportaciones de bienes no mineros se despachó a Estados Unidos, hacia donde aumentaron 7,5 % con relación al primer bimestre del 2025.

También crecieron hacia México, 13,8 %; hacia Brasil con 24,8 %; hacia Bélgica con un aumento del 30,9 y a Países Bajos con 33,9 %, entre otros mercados.

Con información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo