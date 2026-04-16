Colombia traza hoja de ruta al 2030 para enfrentar emergencias y desastres

Foto: UNGRD

El Gobierno nacional anunció la realización de la Plataforma Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, un espacio clave de articulación que se llevará a cabo del 20 al 22 de mayo de 2026 en Bogotá, con el propósito de consolidar estrategias y fortalecer la capacidad del país frente a emergencias y desastres.

El encuentro reunirá a más de 800 participantes entre representantes del Gobierno nacional y territorial, organismos de cooperación internacional, academia, sector privado y comunidades, quienes participarán en el principal escenario de diálogo e intercambio de experiencias en materia de gestión del riesgo en Colombia.

Durante las jornadas se desarrollarán cinco plenarias, más de veinte sesiones paralelas, laboratorios de aprendizaje y diálogos de alto nivel, orientados a revisar avances, identificar desafíos y acordar acciones estratégicas que permitan consolidar la hoja de ruta nacional en gestión del riesgo con miras al año 2030.

La agenda también contempla el análisis de temas prioritarios como los sistemas de alerta temprana, el ordenamiento territorial, la infraestructura resiliente y el financiamiento del riesgo, así como el fortalecimiento de la preparación, respuesta y recuperación post desastre, con énfasis en la toma de decisiones basada en evidencia.

Adicionalmente, se abordarán enfoques innovadores relacionados con inteligencia artificial, ciencia aplicada y diálogo de saberes, junto con perspectivas diferenciales enfocadas en comunidades, género, pueblos étnicos y niñez, además del bienestar animal y el fortalecimiento de capacidades operativas ante emergencias.

La UNGRD invitó a entidades territoriales, organizaciones sociales, academia, sector privado y cooperación internacional a postular sus experiencias e iniciativas, en un esfuerzo por construir de manera colectiva las políticas públicas que orientarán la gestión del riesgo de desastres en Colombia en los próximos años.

Con información de la UNGRD