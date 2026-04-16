Conozca el puente metálico número 3 de la Línea 1 el Metro de Bogotá

Foto: captura de pantalla de un video de Empresa Metro de Bogotá

¿Sabías que a la altura de la Estación 9-SENA de la Línea 1 del Metro de Bogotá hay una enorme estructura metálica que ayuda a optimizar tiempos de construcción del viaducto? Se trata del puente metálico número tres localizado en la avenida NQS con calle Octava sur y la autopista Sur. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Es una estructura conformada por 16 secciones ensambladas de manera progresiva y que está ubicado en la avenida NQS con calle Octava sur y la autopista Sur en inmediaciones a la Estación 9 Metro y la Estación de TransMilenio SENA.

En este puente metálico está ubicado entre las las columnas tienen una separación de 70 metros y 79 metros, lo que permite tener menos apoyos, menos pilotaje versus zonas con espacios en columnas convencionales entre los 25 metros. y 30 metros donde se ubican vigas U.

El puente metálico #3 está compuesto por:

Montaje de los segmentos. En este caso son 16. Se unen con pernos o soldadura. Se coloca la formaleta. Se instala el acero de refuerzo y se vacía el concreto de la losa superior. Se instalan barreras de concreto y otros elementos complementarios.

Esta estructura metálica está conformada por 16 secciones que son ensambladas de manera progresiva.

Avance de la Línea 1 del Metro de Bogotá

Al avance de las obras que se extienden a lo largo de los 24 kilómetros del viaducto, que con corte al 31 de marzo de 2026 registraron un porcentaje del 75,50 %, se suma la llegada en abril de 2026 del noveno tren del sistema, que partió el pasado 21 de febrero desde la ciudad de Qingdao, China, y llegó a Cartagena el pasado 24 de marzo.