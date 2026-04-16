Daniel Quintero se confirma como nuevo superintendente de Salud y anticipa que desmantelará el cartel armado en el sistema por uribistas y neoliberales

–El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, dio como un hecho su designación como superintendente de Salud, tras la renuncia de Bernardo Camacho, luego de ser publicada su hoja de vida en la web de la Presidencia de la República y anticipó lo que hará en el cargo.

«Desde la Supersalud y con tecnología de punta voy a desmantelar el cartel de la salud que uribismo y neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos», notificó a través de su cuenta en X. Y complementó: «Cuántas madres han llorado a sus hijos, cuántos ancianos han muerto sufriendo porque las EPS prefieren el lucro antes que la vida. Empieza la verdadera reforma: intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales».

Además, advirtió: ¡El pueblo recuperará su derecho a la vida! No más lágrimas por avaricia».

El anuncio del nombramiento de Quintero Calle como superintendente de Salud provocó una cascada de críticas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su cuenta en X, arremetió contra el presidente Gustavo Petro por su decisión de poner de supersalud «a quien se robó a Medellín». «Seguramente la tarea es terminar de robarse lo que queda del sistema de salud en Colombia, que ellos mismo destruyeron», puntualizó.

De no creer.

Después de que creíamos que Petro había tocado fondo, puede todavía caer más bajo.

Pondrá de supersalud a quien se robó a Medellín.

Seguramente la tarea es terminar de robarse lo que queda del sistema de salud en Colombia, que ellos mismo destruyeron.

Todo esto… pic.twitter.com/zT38POmbMB — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 15, 2026

Y así le respondió Daniel Quintero:

«Cínico: mientras abres canchas de padel en el poblado tienes al hospital general quebrado y has cerrado 4 centros de Metro Salud precisamente en las comunas populares».

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también se pronunció: «¡Increíble esto! Quintero es el 5to superintendente de Petro y llega a terminar la tarea de saqueo y destrucción del sistema. Anticipo lo peor, con más intervenciones de EPS y hasta de hospitales públicos. Se ensañará con Antioquia. Llegará a acabar con lo que se haya sostenido a pesar de la arremetida del gobierno nacional. Y, claro, a contrariar el dicho popular, porque esta vez SÍ habrá “quinto malo”, escribió el mandatario antioqueño en su cuenta en X.

La replica de Quintero Calle es la siguiente:

«Gobernador: vamos a revisar con detalle las denuncias de corrupción que han llegado sobre como la gobernación de Antioquia ha manejado los hospitales departamentales. No me temblará la mano. Nadie, está por encima de la ley».

Así mismo, a candidata presidencial de Centro Democrático, Paloma Valencia, también cuestionó la designación de Quintero Calle:

«Mientras la gente se muere, el gobierno nombra como superintendente de salud a Daniel Quintero, que tiene 43 miembros de su alcaldía imputados. Es un insulto a los colombianos», afirmó.

Mientras la gente se muere, el gobierno nombra como superintendente de salud a Daniel Quintero, que tiene 43 miembros de su alcaldía imputados. Es un insulto a los colombianos. pic.twitter.com/c1vl4HQZkf — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 15, 2026

Y Daniel Quintero le replicó:

«El uribismo ha financiado todas sus campañas con los recursos de la salud. Se inventaron la ley 100 para manejar ellos mismos la plata de la salud, EPS manejadas por políticos que luego quebraron llevándose la plata de los colombianos y dejando a miles sin medicinas ni atención. Por eso no quieren la reforma. No quieren a Colombia».

¡Una bofetada a la ética pública! Sin el menor rastro de vergüenza, el Gobierno premia el saqueo: Daniel Quintero llega a la @Supersalud blindado por la impunidad, a pesar de las 43 investigaciones que pesan sobre él y su círculo. ? Tras dejar a Medellín en cuidados intensivos,… — Centro Democrático (@CeDemocratico) April 15, 2026

Igualmente reaccionó contra el nombramiento, el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán.

«Sin palabras nos deja el nombramiento de Daniel Quintero en la Superintendencia Nacional de Salud. Resultó peor la cura que la enfermedad».

Y esta fue la respuesta de Quintero Calle:

«Juan Manuel, a tu padre no solo lo mató la mafia: lo mató el sistema. El mismo sistema que ha tratado de matarme a mí por enfrentar a los mafias. Galán, tu padre, hoy estaría conmigo y con Petro y no con Uribe y Paloma».

Daniel Quintero Calle resumió así sus propósitos y objetivos: