Los especuladores del gas y del agua deben devolver lo recaudado irregularmente a los usuarios: Petro

–«Así como la Corte Constitucional obliga a devolver impuestos a los consumidores de licor, más rápido los especuladores del gas y los del agua deben devolver lo recaudado irregularmente a los usuarios del gas y del agua», afirmó el presidente Gustavo Petro en una nota que publicó en su cuenta en X en la que anuncia que con la construcción de un muelle portuario en la estación de gas de Ballenas, Guajira, se podrá «romper el monopolio privado de la importación de gas que existe en Colombia hace varios años».

El jefe del Estado arremete contra el monopolio de la importación de gas, advirtiendo que «ha manipulado los precios del gas y ha hecho disparar las tarifas de energía eléctrica a través de una fórmula inconstitucional de tarifas, que aún se usa, afectando el ingreso de todas las familias y ha elevado los costos de toda la economía nacional».

De hecho, señala el jefe del Estado, la última inflación en Colombia en el mes de marzo, que subió a 0,78 cuando estaba en 0,50, se debe principalmente a la compra de energía que ENEL hizo en bolsa con destino a ENEL distribuidora en Bogotá.

Añade que hicieron subir en un solo mes 9% las tarifas de la generación eléctrica en Bogotá cuando más llenos estaban los embalses del país y lo hicieron, usando la fórmula inconstitucional de tarifas, autocobrándose la generación de sus hidroeléctricas al precio del gas y no del agua, lo mismo hizo Urrá y EPM en Diciembre y eso agudizó el desastre del frente frío en Córdoba y el Caribe».

Advierte el primer mandatario que aún no ha escuchado la explicación pública de Enel al respecto «y con ello burla mi función constitucional de control sobre los servicios públicos» y puntualiza:

«Así como la corte constitucional obliga a devolver impuestos a los consumidores de licor, más rápido los especuladores del gas y los del agua deben devolver lo recaudado irregularmente a los usuarios del gas y del agua».

Subraya que el dueño de EEB y TGI: el distrito de Bogotá y su alcalde deben percatarse que EEB tiene como socio minoritario al mismo monopolista del gas importado.

Enfatiza que «si privatizan más la Empresa de Energía de Bogotá puede dañarse el esfuerzo que hace la Nación de liberar al pueblo de Colombia de un monopolio privado prohibido por la constitución, aumentando el grado del monopolio o construyendo un duopolio que igual va a manipular los precios de importación del gas como hasta ahora».

Indica el presidente Gustavo Petro que «si Venezuela quiere, también se puede usar el muelle y puerto para exportar gas venezolano. Por tanto puerto Ballenas debe estar condicionado a exportar e importar gas».

Dice el mandatario que la fiscal general de la nación debería informarnos que pasó con el proceso, ya fallado definitivamente contra el monopolista privado del gas en dónde se obliga a entregar la tierra en dónde localizó el muelle monopólico en la isla de Barú en Cartagena.

«Se nos informa que el proceso ha sido trasladado irregularmente de Cartagena a Bogotá para, muy irregularmente, reiniciar el proceso jurídico ya fallado de manera, muy pero muy extraña, y salvar al monopolista privado de la importación del gas de devolver el predio hurtado a la comunidad afro verdadera propietaria del predio», agrega.

El presidente pide a la señora fiscal explicaciones sobre si seguramente es un error sobre el proceso que falló a favor de la comunidad afrodescendiente de la Isla Barú.

«Ya no estamos en el esclavismo sino en una democracia, aunque algunos quieren lo contrario», concluye.