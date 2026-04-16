Petro asegura que no habrá devolución de impuestos por caída de decreto de emergencia económica

–El presidente Gustavo Petro reaccionó a las informaciones propaladas tras la caída del decreto de la emergencia económica según las cuales la DIAN tendrá que devolver más de 200 mil millones de pesos que se habrían recaudado en los impuestos implementados para ajustar el presupuesto nacional, tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso de la República.

«Los impuestos que tumba la Corte de la emergencia económica no se cobraron. Así que no hay nada que devolver», precisó el jefe del Estado en su cuenta en X.

El primer mandatario advirtió que en esa oportunidad solo se obtuvieron los pagos de deudores antiguos de la DIAN que lograron beneficios tributarios. «El mecanismo terminó suspendido por la Corte Constitucional», concluyó el presidente.

De otro lado, en la misma red social, el jefe del Estado reafirmó su posición contraria a la decisión del Banco de la República de incrementar las tasas de interés en el país por el impacto que tienen en la revaluación del peso.

“Tenemos 3.578 pesos por dólar: la revaluación nos abarata la deuda externa, pero nos encarece las exportaciones y abarata importaciones. Esta revaluación inmensa del peso colombiano se debe a la elevación sustancial de la tasa de interés que hizo el Banco de la República», escribió el mandatario.

Advirtió en su mensaje que “el esfuerzo de crecimiento del ingreso de los colombianos, que reduce la pobreza de manera sustancial, puede perderse si ese ingreso se dedica a comprar mercancías importadas que se abaratan. Detener la inflación en este concepto implica reducir el precio de los alimentos, pero sobre todo los producidos en Colombia».

A renglón seguido, advirtió: “No está fácil, pero es mi reto en estos meses. Entre más revaluación, más cae el valor en pesos».

Adicionalmente, el presidente Petro advirtió a los colombianos que cotizan para su pensión en fondos privados que sus recursos pierden rentabilidad si se envían al exterior.

?“Los trabajadores cotizantes en fondos privados de pensiones a los cuales les están reteniendo sus transferencias a los fondos que escogieron libremente deben saber que sus ahorros llevados al exterior cada vez valen menos», puntualizó.