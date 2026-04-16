Fiscalía afecta con fines de extinción de dominio 243 bienes de señalado articulador del componente narcotraficante del ‘clan del golfo’

–La Fiscalía General de la Nación informó que fueron afectados con fines de extinción de dominio 243 bienes que pertenecerían Mario Élber Garzón Escobar, alias Mario Bros, señalado articulador de las actividades de narcotráfico del ‘clan del golfo’.

Señaló que Fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscritos a la Delegada para las Finanzas Criminales, en articulación con la Dijin de la Policía Nacional, identificaron 243 bienes, valorados en más de 76.000 millones de pesos, representados en 207 predios rurales, 15 inmuebles urbanos, 10 vehículos, 2 sociedades, 1 establecimiento de comercio y otras 8 propiedades ubicadas en Chía, La Vega y Puerto Salgar, en el departamento de Cundinamarca; y en Puerto López y Puerto Gaitán, en el Meta.

La Fiscalía afectó las finanzas del ‘Clan del Golfo’ con la ocupación con fines de extinción del derecho de dominio de 243 bienes ubicados en Cundinamarca y Meta, que pertenecerían a Mario Elber Garzón Escobar, alias Mario Bros, el presunto articulador de las actividades de… pic.twitter.com/2Ml8LcXohM — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 16, 2026

Las actividades investigativas establecieron que Garzón Escobar habría administrado recursos provenientes del envío de cocaína a destinos internacionales, la ejecución de homicidios, el cobro de extorsiones y el tráfico de armas durante más de 10 años.

Además, habría estructurado un esquema en el que ponía los activos a nombre de terceras personas o los mezclaba con capitales lícitos para darles apariencia de legalidad.

Estas maniobras permitieron consolidar una organización criminal orientada a blindar el patrimonio ilícito del ‘Clan del Golfo’, evitar su rastreo y desviar la atención de las autoridades.

En ese sentido, los bienes, que superan en valor los 76.000 millones de pesos, fueron afectados con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo.