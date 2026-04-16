Trump anuncia alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano
–Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días a partir de este jueves, anunció el presidente estadounidense Donald Trump tras conversar con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con su homólogo libanés, Joseph Aoun.
«Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un ALTO EL FUEGO de 10 días a las 5:00 P.M. EST» (21:00 GMT), escribió Trump en su red social Truth Social, sin hacer mención al movimiento libanés Hezbolá.
TRADUCCIÓN:
Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado Presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el Primer Ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes acordaron que para lograr la PAZ entre sus países, comenzarán formalmente un ALTO EL FUEGO de 10 días a las 5 p.m. EST. El martes, los dos países se reunieron por primera vez en 34 años aquí en Washington, DC, con nuestro Gran Secretario de Estado, Marco Rubio. He ordenado al Vicepresidente JD Vance y al Secretario de Estado Rubio, junto con el Presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin’ Caine, que trabajen con Israel y el Líbano para lograr una PAZ duradera. Ha sido un honor para mí resolver 9 guerras en todo el mundo, y esta será la décima, así que ¡HAGÁMOSLO! Presidente DONALD J. TRUMP.
