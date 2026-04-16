Gobierno impulsó medidas cautelares para proteger a seis resguardos indígenas en el Cauca

Foto: Unidad de Restitución de Tierras

La Unidad de Restitución de Tierras informó que impulsó la adopción de medidas cautelares decretadas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con Enfoque Étnico de Popayán, ante un escenario de riesgo grave e inminente para comunidades indígenas en el norte del Cauca.

Las medidas benefician a la Asociación de Cabildos Ukawesx Nasa Cxab de Caldono, que integra los resguardos de San Lorenzo, Pueblo Nuevo, Pioyá, Kwe’th Ki’na Las Mercedes, Laguna Siberia y La Aguada.

Según la entidad, la decisión se fundamenta en el análisis técnico, social y territorial adelantado en el marco de la ruta étnica de restitución, el cual evidenció un contexto marcado por la presencia de grupos armados ilegales. Estas dinámicas han generado afectaciones como desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios, amenazas, reclutamiento forzado y restricciones al ejercicio de derechos territoriales y culturales.

El despacho judicial reconoció que estas afectaciones han impactado de manera estructural la pervivencia de las comunidades, al comprometer su autonomía, gobierno propio, prácticas tradicionales y el uso y goce efectivo de sus territorios.

En ese contexto, el juez ordenó a entidades del orden nacional y territorial la adopción de acciones urgentes y coordinadas. Entre ellas, la valoración del nivel de riesgo y la implementación de esquemas de acompañamiento por parte de la Unidad Nacional de Protección, así como el desarrollo de estrategias para la prevención del reclutamiento de niños y adolescentes.

También se dispuso la convocatoria de un Comité de Justicia Transicional con participación de entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y la implementación de medidas de atención, asistencia y reparación para personas en situación de desplazamiento o confinamiento.

De igual forma, se ordenó el fortalecimiento de programas de formación, empleo rural y proyectos productivos con enfoque étnico, junto con acciones orientadas a la protección del territorio, la seguridad jurídica de los resguardos y la atención integral en salud, bajo un enfoque diferencial y en concertación con las autoridades indígenas.

La Unidad señaló que estas medidas cautelares constituyen un instrumento clave dentro del proceso de restitución étnica que adelanta esta comunidad en ruta colectiva, actualmente en etapa administrativa, con el objetivo de restituir sus derechos étnico-territoriales.

Finalmente, la entidad reiteró su compromiso con la protección de los derechos de las comunidades ancestrales y con la articulación interinstitucional necesaria para garantizar su reparación integral, su vida y su pervivencia en contextos de alta complejidad.

Con información de la Unidad de Restitución de Tierras.