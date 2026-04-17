Entidades gubernamentales están de asueto por Día Cívico de la Paz con la Naturaleza

–El Gobierno nacional conmemora este viernes 17 de abril el Día Cívico de la Paz con la Naturaleza, en cumplimiento del Decreto 0500 del 18 de abril de 2024, que establece esta fecha como una jornada para promover la reflexión y el compromiso con el cuidado de los recursos naturales.

La disposición se fundamenta en principios constitucionales sobre la protección de la vida y el entorno. En ese sentido, el decreto recuerda que las autoridades están instituidas para “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”, así como para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Asimismo, destaca que “toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad, y obrar conforme al principio de solidaridad social”, especialmente ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida o la salud.

En materia ambiental, el decreto retoma lo establecido en la Constitución Política al indicar que “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano” y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, así como fomentar la educación para su preservación.

De acuerdo con la normativa, esta conmemoración tiene carácter de día no hábil laboralmente y busca promover acciones cotidianas orientadas al cuidado de los recursos naturales.

En ese marco, el Día Cívico de la Paz con la Naturaleza se plantea como una oportunidad para fortalecer la relación entre la sociedad y el entorno, a partir de prácticas responsables que contribuyan a su protección.