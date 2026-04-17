Colombia aumenta aranceles a productos comestibles de Ecuador hasta un 75%

El Gobierno de Colombia, a través de un reciente decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha oficializado un incremento en los aranceles de importación para diversos productos comestibles provenientes de Ecuador, los cuales alcanzarán hasta un 75%. Esta medida, que entra en vigor de forma inmediata este viernes 17 de abril de 2026, busca proteger la producción nacional y equilibrar la balanza comercial tras las recientes fluctuaciones en las políticas de intercambio entre ambos países andinos.

Detalles de la medida y productos afectados

La decisión surge como respuesta a la necesidad de fortalecer el agro colombiano y garantizar una competencia justa para los productores locales frente a las importaciones de bajo costo del país vecino. Según fuentes oficiales, el ajuste no es uniforme, sino que se aplica de forma escalonada dependiendo de la categoría del producto y su impacto en el mercado interno.

Entre los productos que figuran en el listado con mayores gravámenes se encuentran:

Aceites y grasas vegetales: Sujetos a la tasa máxima del 75%.

Preparaciones alimenticias: Incluyendo salsas, condimentos y productos procesados.

Confitería: Dulces y chocolates con valor agregado.

Lácteos procesados: Ciertos quesos y derivados que compiten directamente con la industria cundiboyacense.

Implicaciones para el consumidor y el comercio

Expertos en comercio exterior advierten que, si bien la medida favorece al productor colombiano, el consumidor final podría percibir un incremento en los precios de estos bienes en las góndolas de los supermercados a corto plazo. No obstante, el Ministerio ha enfatizado que existen suficientes sustitutos de origen local para evitar un desabastecimiento o una inflación descontrolada en la canasta básica.

Gremios del sector agroindustrial han recibido la noticia con optimismo, calificándola como un paso necesario para la soberanía alimentaria, mientras que las cámaras binacionales de comercio ya han iniciado mesas de diálogo para evaluar el impacto en los acuerdos previos de la Comunidad Andina (CAN).