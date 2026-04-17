Hoy 17 de abril es el último día para pagar el impuesto predial con 10 % de descuento en Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Hacienda

Hoy viernes 17 de abril vence el plazo para pagar el impuesto predial en Bogotá correspondiente a 2026 con 10 % de descuento. La Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) invita a la ciudadanía a cumplir con esta obligación. ¡Revisa los detalles!

El proceso de pago puede hacerse de manera 100 % virtual a través del botón Pagos Bogotá, en la opción predial y vehículos 2026, de forma rápida, segura y sin filas.

¿Cómo consultar la factura y pagar el impuesto predial 2026 en Bogotá?

Los contribuyentes pueden consultar y pagar en línea a través del botón Pagos Bogotá en la opción predial y vehículos 2026.

¡Conoce los medios de pago del impuesto predial 2026 en Bogotá!

La entidad tiene alternativas digitales y presenciales para facilitar el pago de impuestos, con opciones que se adaptan a las necesidades de cada contribuyente:

Pago desde el celular: puede realizarse directamente desde el celular mediante las billeteras digitales DaviPlata o DALE, sin filas y sin complicaciones.

Pago presencial: está disponible la ventanilla extendida del Banco de Bogotá en los nuevos puntos de atención especializada de la calle 114 con Avenida 19, el centro comercial Plaza de Las Américas y en el SuperCADE – CAD (carrera 30). En estos puntos se pueden pagar los 8 impuestos distritales, incluso de años anteriores, en efectivo, con tarjeta débito o tarjeta crédito de todos los bancos, de las franquicias MasterCard y Visa.

Si al consultar en línea encuentra inconvenientes, se recomienda validar estas situaciones:

Si el predio es nuevo, no cuenta con CHIP ni factura, debe ingresar al sitio web de Hacienda y generar la declaración siguiendo el paso a paso. Si requiere apoyo, puede acudir a un punto de atención presencial para recibir orientación.

Si el predio tiene exención parcial, presenta mejoras o tiene información incompleta, la declaración se debe hacer a través de la Oficina Virtual. Si no puede por este canal, puede acercarse a un punto presencial.

Si el predio fue adquirido mediante leasing, fideicomiso o patrimonio autónomo. La factura se puede consultar ingresando el NIT de la entidad financiera o el número de identificación del fideicomitente o beneficiario.

Aporte voluntario: tu 10 % transforma a Bogotá

Al momento de pagar, los contribuyentes pueden realizar un aporte voluntario del 10 %. Es una contribución adicional para fortalecer proyectos e iniciativas que se traducen en obras y servicios, y para seguir construyendo la ciudad que todos queremos y merecemos.