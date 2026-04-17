Conciertos gratis de la Orquesta Filarmónica de Bogotá este viernes 17 y sábado 18 de abril

Crédito: Orquesta Filarmónica de Bogotá – Kike Barona.

Asiste a dos conciertos gratis de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) la primera jornada será este viernes 17 de abril a las 3:00 p. m. en el Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán y la segunda jornada es sábado 18 de abril de 2026, a las 4:00 p. m. en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá ¡Ambos conciertos con entrada gratis hasta completar aforo!

La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), a cargo del director invitado Bruno Ferrandis (Francia), y el violinista Ilya Kaler (Rusia) protagoniza la serie “Misticismo arcaico” con un repertorio que incluye el “Concierto No. 2 para violín”, de Serguéi Prokófiev; y “Los Planetas”, la célebre creación del inglés Gustav Holst (1874 – 1934).

Viernes 17 de abril de 2026 – Misticismo arcaico en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Lugar: Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera Séptima #22-47.

Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera Séptima #22-47. Hora: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Fecha: Viernes 17 de abril de 2026

Viernes 17 de abril de 2026 Entrada gratis hasta completar aforo.

Sábado 18 de abril de 2026 – Misticismo arcaico en el Auditorio León de Greiff UNAL

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá, UNAL. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ubicado en la avenida NQS o carrera 30 #45-03.

Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ubicado en la avenida NQS o carrera 30 #45-03. Hora: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Sábado 18 de abril de 2026 Entrada gratis hasta completar aforo.

Bruno Ferrandis, director de orquesta (Francia)

Ha sido galardonado con el título de Director Laureado de la Sinfónica de Santa Rosa, después de 12 temporadas como su Director Musical. Inició su carrera como director musical y director de la Sinfónica de Santa Rosa en California, Estados Unidos, en julio de 2006. Nació en Argelia, pero creció en Niza, Francia. Ha dirigido orquestas de todo el mundo y cuenta con una amplia experiencia musical que incluye orquestas sinfónicas, óperas, ballets, música teatral y música para cine.

Se graduó de la Escuela de Música y Artes Dramáticas Guildhall, en Londres, recibió el título de Maestría en Dirección de la Escuela de Música Juilliard con Sixten Ehrling y Jorge Mester. Fue director de la Orquesta Juilliard Prejuvenil y la Ópera de Juilliard. Es pianista y contrabajista. En 1997 recibió el Gran Premio de la Crítica por su dirección de “Wozzeck” de Manfred Gurlitt, y en 2012 y 2013 fue galardonado con el primer lugar del premio ASCAP por su ingeniosa programación con la Sinfónica de Santa Rosa.

Ha dirigido grandes producciones operísticas en el Compañía de Ópera Canadiense en Toronto y fue Director Musical del Banff Art Center en Alberta, Canadá. Además, dirigió numerosos conciertos con la Orquesta del Festival de Aspen hasta 1994. Ha colaborado, además, con una gran variedad de artistas del entretenimiento, como los actores de cine, televisión y directores de cine John Neville, Atom Egoyan, Colm Feore, Robert Lepage, François Girard, y la coreógrafa Martha Clarke. Ferrandis habla francés, inglés, italiano, español, alemán, checo, ruso. También ha estudiado griego y hebreo antiguo.

Ilya Kaler, violín (Rusia)

Realizó sus estudios en la Escuela Central de Música de Moscú, donde fue alumno de Zinaida Gilels y, en el Conservatorio Estatal de Moscú, sus maestros fueron Leonid Kogan y Victor Tretiakov. Además, su mayor influencia e inspiración fue el gran violinista Abram Shtern. Obtuvo la medalla de oro de tres prestigiosos concursos internacionales: Chaikovski (Moscú, 1986), Sibelius (Helsinki, 1985) y Paganini (Génova, 1981).

Se ha presentado junto a las filarmónicas de Leningrado, Moscú y Dresde; orquestas de la Radio Danesa y de la Radio de Berlín, de Cámara de Moscú y Zúrich; Sinfónica de Montreal; y varias agrupaciones estadounidenses. Colaboró con directores de la talla de Valery Gergiev, Dmitri Kitajenko, Mariss Jansons y Jerzy Semkow.

Como concertino fue invitado por las orquestas sinfónicas de Filadelfia, de San Francisco, de Pittsburg y de Baltimore, así como periódicamente lo es en la Orquesta Mundial por la Paz, que dirige Gergiev. También ocupó ese cargo en la Filarmónica de Rochester (Nueva York) y en la Sinfónica de Lake Forest (Illinois). Fue profesor de violín en la Escuela de Música de Eastman (Rochester, Nueva York) y en la Escuela de Música de la Universidad de Bloomington (Indiana).