Parrilla Fest 2026, el festival de gastronomía de Puente Aranda en Bogotá: asista desde hoy y hasta el 19 de abril

Foto: IDT.

Bogotá se prepara para vivir una experiencia donde el fuego, la memoria y el sabor se convierten en protagonistas. Del 17 al 19 de abril, la Zona A de Puente Aranda, ubicada en la transversal 53 con calle 13, que será escenario de Parrilla Fest 2026, un evento que invita a turistas y visitantes a descubrir la capital de Colombia desde su cocina a la brasa, en una ruta gastronómica que transforma el barrio Camelia en un destino imperdible.

Durante tres días, seis restaurantes emblemáticos —Los Tronquitos, Alcaraván, Varcino, Cuatro Vientos, Kabro Loco y Los Torres— abrirán sus parrillas para ofrecer una experiencia que va más allá del plato: un recorrido por las tradiciones culinarias del país, donde el fuego no solo cocina, sino que cuenta historias. Este tipo de festivales consolidan a Bogotá como un epicentro gastronómico, donde la cocina a la brasa se convierte en un lenguaje cultural que reúne comunidades y visitantes.

El fuego como punto de encuentro

Cocinar al carbón es una práctica que trasciende lo culinario. Es un ritual que conecta territorios, saberes y generaciones, donde compartir alrededor de la parrilla se convierte en una experiencia de encuentro. Parrilla Fest recoge ese espíritu y lo transforma en una experiencia turística que invita a recorrer la ciudad desde sus sabores, entendiendo que Bogotá también se vive a través de su gastronomía.

Los asistentes podrán disfrutar de una parrillada especial con cuatro cortes de carne, acompañamientos tradicionales y bebida, mientras recorren un sector que hoy se consolida como referente de la cocina a la brasa en la capital.

Picar, compartir y recorrer la ciudad

Más allá de la degustación, el festival propone una experiencia de “picar” y recorrer: visitar distintos restaurantes, probar diversas preparaciones y construir un recorrido gastronómico que dinamiza el turismo local. Esta lógica convierte a Puente Aranda en una parada obligada dentro de las rutas culinarias de Bogotá, activando economías barriales y generando nuevas formas de habitar la ciudad.

En su edición anterior, el evento reunió a más de 4.000 asistentes, generó más de 370 empleos y aumentó las ventas del sector en un 20 %, evidenciando el impacto de la gastronomía como motor de desarrollo económico y turístico.

Turismo que se construye desde el sabor

Este festival es resultado del trabajo articulado entre la Alcaldía Local de Puente Aranda, entidades del Distrito, emprendedores, chefs y cocineros, quienes han logrado transformar la percepción del territorio y posicionarlo como un escenario de experiencias para visitantes.

“La gastronomía se ha consolidado como una de las principales puertas de entrada para descubrir Bogotá: una ciudad que se recorre también desde el sabor, donde cada plato cuenta una historia de territorio, memoria y encuentro. En ese sentido, espacios como Parrilla Fest no solo dinamizan el turismo, sino que ponen en valor prácticas cotidianas como cocinar al fuego y compartir alrededor de la mesa”, señaló Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT).

Bogotá continúa consolidándose como destino gastronómico, con más de 1,9 millones de visitantes internacionales en 2025, de los cuales el 56 % viajaron por turismo, y con un sector que genera más de 122.000 empleos mensuales, según cifras del Observatorio de Turismo de Bogotá.

Una invitación a vivir Bogotá desde el sabor

Parrilla Fest 2026 es, en esencia, una celebración cultural donde el fuego reúne, el sabor conecta y la ciudad se descubre desde nuevas experiencias. Una invitación abierta para que turistas nacionales e internacionales recorran Bogotá desde sus barrios, sus tradiciones y su cocina.