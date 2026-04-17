Desde este 18 de abril arranca la instalación de moderno alcantarillado en el norte de Bogotá

Foto: Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) iniciará este sábado 18 de abril la instalación de una nueva tubería, en la localidad de Usaquén, que permitirá recoger y transportar las aguas residuales del sector hacia el sistema de alcantarillado sanitario, reduciendo los vertimientos al Canal Molinos.

Estas obras hacen parte del programa de descontaminación de los cuerpos de agua de la ciudad y beneficiarán directamente a los habitantes de los barrios Santa Bárbara Oriental, Santa Ana y Santa Bárbara Central. Asimismo, impactarán positivamente a los ciudadanos de las localidades de Usaquén y Suba, especialmente a quienes viven en zonas cercanas al Canal Molinos, al disminuir malos olores y mejorar las condiciones ambientales.

Dado que la tubería cruzará el corredor de la carrera 7 con calle 120A, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ejecutará los trabajos mediante una tecnología sin zanja conocida como Auger Boring, 2 que reduce significativamente la afectación sobre la carrera 7ª, ya que únicamente requiere intervenir en dos puntos de lanzamiento. A diferencia de otros métodos, no es necesario cerrar todas las calzadas de la vía, lo que garantiza una menor interrupción en la movilidad y un mayor beneficio para la ciudadanía. No obstante, para la instalación de los pozos de ingreso de los equipos, será necesario implementar un cierre parcial de la calzada surnorte.

Estos cierres viales han sido coordinados con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y cuentan con un Plan de Manejo de Tráfico PMT de 24 horas con el fin de optimizar los tiempos de ejecución. Algunas actividades se realizarán en jornadas nocturnas para reducir los impactos en la movilidad por entrada e ingreso de maquinaria.

A partir del sábado 18 de abril se implementará el cierre del carril oriental de la calzada sur-norte de la carrera 7. Actualmente, ya se encuentra en funcionamiento un cierre en el carril sur de la calle 120A al occidente de la carrera 7, el cual se mantendrá durante el desarrollo de las obras.

En el proyecto total del sector del Canal Molinos, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) invierte cerca de 8 mil millones de pesos. Gracias al método constructivo empleado, se podrá instalar la tubería de manera precisa y eficiente, reduciendo las afectaciones a la movilidad.

Estas obras hacen parte de una intervención distrital y cuentan con articulación técnica con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el proyecto Corredor de la carrera 7, lo que garantiza una mejora integral en la infraestructura de alcantarillado y en la movilidad de la ciudad.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) agradece la comprensión de la comunidad durante la ejecución de los trabajos e invita a la ciudadanía a respetar los cerramientos y la señalización instalada, así como a seguir las indicaciones de los auxiliares de tránsito y del personal de obra. La maquinaria utilizada es altamente especializada y será operada por personal capacitado, dentro de las áreas autorizadas para su funcionamiento.