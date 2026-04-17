‘Punto Cero’, el nuevo álbum de Julio Victoria se estrena en el Planetario de Bogotá este 18 de abril

Foto: Idartes.

El Planetario de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes – Idartes, presenta a Julio Victoria con el lanzamiento oficial de Punto Cero, el nuevo álbum de su proyecto Live-Band, el próximo 18 de abril a las 8:00 p.m. en el Domo. ¡Entrada con boletería!

Punto Cero es un retorno al origen: una exploración que reconecta con los inicios de su búsqueda para resignificarlos desde el presente. Construido a partir de la experiencia en vivo, el álbum articula sintetizadores, bajo y batería para dar forma a un cuerpo musical orgánico, coherente y en constante transformación.

Más que una fusión, el proyecto explora la tensión entre la precisión de la síntesis electrónica y la imperfección del gesto humano. Aquí, el beat no impone: acompaña. La repetición respira. La música se despliega como un flujo continuo que privilegia la inmersión sobre el clímax inmediato.

Las once piezas del álbum funcionan como estados en tránsito, conectados entre sí, que evolucionan en tempo, intensidad y atmósfera. El resultado es un recorrido que remite a la energía cambiante de un set en vivo.

Este trabajo condensa años de desarrollo en escenarios de América, Europa y Asia, consolidando el formato Live-Band como una extensión esencial del proyecto artístico de Julio Victoria.

??Las entradas están disponibles en Tuboleta

CERCA DEL ARTISTA

Julio Victoria nació en el Eje Cafetero colombiano y, años más tarde, en el sur de Alemania, encontró en la tienda de discos Plattentasche el punto de partida de su camino en la música electrónica. Allí comenzó un proceso de exploración y descubrimiento que marcaría su decisión de dedicarse al house y al techno.

Con el tiempo, se consolidó como una de las figuras clave de la escena electrónica en Colombia, tanto como DJ como productor. Sus composiciones, de carácter crudo y a la vez melódico, han construido una identidad reconocible dentro y fuera del país.

Ha participado en plataformas como Boiler Room y en festivales como Sónar Bogotá, Nuits Sonores Colombia, Estéreo Picnic y BAUM Festival, así como en circuitos internacionales en Europa, Asia y América.

Su trayectoria lo ha llevado a presentarse en festivales y clubes emblemáticos alrededor del mundo, incluyendo Fusion Festival (Berlín), Flow Festival (Helsinki), III Points (Miami), Wilderness Festival (Oxford), Tokyo Sky Tree, Lotte World Tower (Seúl), Lollapalooza Chile y Lollapalooza Argentina, entre otros.

La elección del Planetario de Bogotá responde a la naturaleza del proyecto: un espacio que amplifica la experiencia y lleva la escucha a otro nivel. La Alcaldía Mayor de Bogotá invita al público a disfrutar este concierto como una oportunidad única para darle la bienvenida a este nuevo capítulo: una experiencia donde la electrónica se convierte en cuerpo, proceso y relato.