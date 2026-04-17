Este 18 de abril una de las vigas lanzadoras de la Línea 1 del Metro cruzará la av. Caracas con calle Sexta

Foto: Empresa Metro de Bogotá

En Bogotá la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, que con corte al 31 de marzo de 2026 registró un avance del 75,50%, no se detiene. Es por esto que a partir de este sábado 18 de abril el concesionario Metro Línea 1 iniciará el izaje de las dovelas que conforman el viaducto sobre la av. Caracas con calle Sexta.

Para adelantar estas actividades, que se realizarán en horario nocturno de 11:00 p. m. a 4:00 a. m., se utilizará una gigantesca viga lanzadora, por lo que los vehículos que se desplacen hacia el oriente por la calle Sexta, deberán girar a la derecha y tomar la carrera 18 al sur, hasta la calle segunda. Ahí, podrán continuar hasta la carrera Décima al norte.

Asimismo, quienes se dirigen al occidente de la ciudad por la calle Sexta, deberán tomar la carrera 13 al sur, girar a la izquierda por la calle 10 y seguir al norte por la carrera 15 hasta la calle 11. A la altura de la calle 18 podrán continuar su camino hacia el sur hasta retomar el recorrido al occidente por la calle Sexta.

Los ciudadanos que tengan dudas sobre el desarrollo de las obras en este punto del suroriente de la ciudad pueden acercarse a la oficina de atención al ciudadano ubicada en la av. Calle 1 No. 24b-55, Barrio La Fragüita.