Sin traje y sin boletería: así sonará Sinfónica en Jeans en el Centro de Bogotá este sábado 18 de abril

Crédito: Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia – Caterine Alvarado.

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia presenta una nueva edición de Sinfónica en Jeans, su serie de conciertos gratuitos al aire libre, que tendrá lugar este sábado 18 de abril a las 4:00 p. m. en la Plazoleta del Centro Nacional de las Artes en la calle Décima con carrera Quinta. ¡Una oportunidad abierta a toda la ciudadanía para disfrutar de la música sinfónica en un formato cercano, sin etiquetas y con entrada gratis!

Este formato, pensado para acercar la música sinfónica a públicos diversos, propone una experiencia en un entorno abierto e interactivo. Aquí la Orquesta se aleja del protocolo habitual de la sala de conciertos y se presenta desde otro lugar: más cercano, más cotidiano y sin etiquetas, donde la música se vive como un encuentro colectivo.

Dirigido por el maestro Tami Daniel Rueda, el concierto incluye obras como la obertura de Ruslan y Liudmila de Mikhail Glinka, la obertura de Hansel y Gretel de Engelbert Humperdinck y fragmentos de Romeo y Julieta de Piotr Ilyich Tchaikovsky. A este repertorio se suman obras como la Bacchanale de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns, la Marcha Nupcial de Felix Mendelssohn y piezas tradicionales latinoamericanas como Cielito Lindo, La casa en el aire y Yo me llamo cumbia.

La jornada contará además con la participación de los solistas Bibiana Ordóñez y Rafael Aponte, principales de arpa y flauta de la Orquesta, quienes interpretarán el primer movimiento del concierto para flauta y arpa de Wolfgang Amadeus Mozart, aportando un momento de virtuosismo y diálogo instrumental dentro del programa.

La invitación es a familias, amigos, mascotas y a todos los públicos a sumarse a esta experiencia gratuita y al aire libre, y a encontrarse con la música sinfónica en un ambiente cercano en el corazón de Bogotá.

La cita es en la Plazoleta del Centro Nacional de las Artes, ubicada en la calle Décima con carrera Quinta.

*Este evento no hace parte de la Agenda Distrital de actividades culturales.