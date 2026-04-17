El colapso de sistema de corrientes en el Océano Atlántico se acerca y amenaza con desatar catástrofes globales

–(Imagen ilustrativa). El sistema esencial de corrientes del Océano Atlántico está perdiendo fuerza a un ritmo mayor del estimado anteriormente, lo que indica que podría encontrarse más próximo a un eventual colapso, según advierte un estudio dirigido por científicos de instituciones francesas citado este jueves por el portal Phys.org.

La Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico (AMOC, por sus siglas en inglés) cumple una función importante en el sistema climático global, al redistribuir calor, sal y agua dulce desde las regiones tropicales hacia el hemisferio norte. Este mecanismo también incide en los patrones meteorológicos y en los niveles del mar a escala mundial.

Aunque diversas investigaciones basadas en modelos climáticos ya habían señalado un debilitamiento de la AMOC debido al calentamiento global de origen humano, persisten diferencias sobre la magnitud exacta de este fenómeno. Generalmente, las estimaciones apuntan a una reducción cercana a un 30 % hacia el año 2100.

No obstante, un estudio reciente publicado en la revista Science Advances reveló que la AMOC podría desacelerarse aproximadamente en un 51 % hacia finales de siglo. De acuerdo con los autores, este resultado implica que el debilitamiento de este sistema vital sería hasta un 60 % mayor que el promedio proyectado por los modelos climáticos, lo que refuerza la posibilidad de que esté más cerca de alcanzar un punto crítico.

Este hallazgo, calificado por los investigadores como «preocupante», podría tener consecuencias catastróficas. Un eventual colapso de la AMOC sumiría a Europa en un invierno gélido, aceleraría el aumento del nivel del mar en la costa este de EE.UU. y provocaría sequías prolongadas en una extensa zona de África. (Información RT).