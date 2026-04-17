Fuerza Pública asesta duros golpes a las mafias del narcotráfico; incauta cerca de 4 toneladas de cocaína

–En sendos operativos cumplidos en tres puntos de la geografía colombiana y uno más en el extranjero, la Fuerza Pública decomisó cerca de 4 toneladas de cocaína en las últimas horas. La primera acción se realizó en el mar Caribe a 20 millas náuticas de la isla de San Andrés donde fue interceptada la motonave “SMART”, en la cual se transportaban 1.6 toneladas de cocaína.

La operación fue liderada por la Armada Nacional, a través de unidades de Guardacostas, con el apoyo de la

Policia, DIJIN y binomios antinarcóticos, que condujeron la embarcación al Muelle de la Sociedad Portuaria de San Andrés donde se hizo una inspección rigurosa con el uso de caninos especializados, se logró ubicar la droga en un cargamento de formaletas.

Casi simultáneamente, en el Océano Pacífico se interceptó un cargamento de 1,4 toneladas de clorhidrato de cocaína, avaluado en más de 15 millones de dólares.

#EsNoticia ? Incautamos 1,4 toneladas de clorhidrato de cocaína en el Pacífico colombiano, evitando el ingreso de más de 15 millones de dólares a las finanzas del narcotráfico. ?? Gracias al despliegue oportuno de nuestras unidades y a la interdicción de una embarcación… pic.twitter.com/aWqSnCF9fZ — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) April 16, 2026

Por otro lado, en la vía Popayán-Cali, fue incautada media tonelada de cocaína perteneciente a la llamada segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc. El cargamento fue descubierto en tracto camión que transportaba un cargamento de chatarra, camuflada en unos rieles.

El cargamento, proveniente de Ipiales, está avaluado en más de ?.??? ???????? ?? ?????.

En la operación fue capturado el conductor del vehículo y se evitó que más de ?,? ???????? ?? ????? llegaran al mercado ilícito.

??? ?????????? ?? ????? ???????? ?? ???????? ?? ?? ???? ????????–????: ?????? ????? ? ?? ‘??????? ???????????’ Nuestra @PoliciaColombia propinó un gran afectación a las finanzas criminales… pic.twitter.com/X2V64wL4RH — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) April 16, 2026

Por otro lado, en una acción coordinada por la Policía colombiana, se incautaron 474 kilos de cocaína en el aeropuerto Barajas de la ciudad de Madrid, España, informó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

La operación, que fue posible gracias a la coordinación entre nuestra Policía de Colombia y autoridades españolas, impacta directamente las finanzas del crimen organizado transnacional y evita que 8 millones de dosis lleguen a los países consumidores, señaló.

La sustancia ilícita fue descubierta mezclada con café, una técnica utilizada por redes criminales para evadir controles de las autoridades.