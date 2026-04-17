Icfes: Hasta el 1° de mayo estarán abiertas las inscripciones de las pruebas Saber 11 calendario A

–El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), anunció que el domingo 26 de julio se harán las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico. La inscripción ordinaria para estas pruebas es la que cuenta con mayor asistencia a lo largo del año, y finaliza el viernes 1° de mayo.

«Hacemos un llamado a los rectores e instituciones educativas para que inscriban a sus alumnos con suficiente antelación, para no afectar su paso a la educación superior. Año tras año trabajamos para que esta evaluación tenga mayor alcance, llegue a todo el territorio nacional, reconozca nuestra diversidad étnica y aporte al proyecto de vida de los jóvenes desde sus capacidades y desafíos de aprendizaje», informó Elizabeth Blandón Bermúdez, directora general del Icfes, quien también subrayó que se debe completar la inscripción y el pago dentro de las fechas definidas, para evitar pagos adicionales.

Es importante recordar que hasta el viernes 1° de mayo estará disponible el proceso de registro y recaudo ordinario, para la presentación de los tres exámenes. El registro y recaudo extraordinario irá del lunes 4 al viernes 22 de mayo. La publicación de citaciones se hará el viernes 10 de julio, mientras que la publicación de resultados será el viernes 25 de septiembre.

La prueba Pre Saber va dirigida a estudiantes de grados 9° y 10° que se quieran familiarizar con el tipo de preguntas del examen Saber 11. De otro lado, la prueba de Validación del Bachillerato Académico está dirigida a personas que no estén matriculadas en una institución educativa y que quieran obtener su título de bachiller, siempre y cuando hayan cumplido los 18 años para la fecha de presentación del examen. Esta prueba también pueden realizarla los ciudadanos extranjeros que se encuentren en territorio colombiano y que deseen obtener su título de bachiller.

Para mayor facilidad y seguridad, el recaudo de los tres exámenes se podrá realizar en línea a través del botón de pagos PSE. Sin embargo, también podrá realizarse de manera presencial en las sucursales del banco Davivienda y en corresponsales bancarios autorizados por esta entidad financiera.

Los interesados pueden comunicarse con el Icfes a través de la línea de atención (601) 9156101 en Bogotá, para aclarar inquietudes.