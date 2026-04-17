Hay novedades en los horarios de los senderos ecológicos de los Cerros Orientales de Bogotá para este fin de semana

Foto: Acueducto de Bogotá.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció novedades operativas para el fin de semana del 18 y 19 de abril de 2026, de las visitas a los senderos ecológicos y caminos, a través del Proyecto Caminos de los Cerros Orientales. Algunos senderos estarán disponibles para su visita en los horarios habituales, y con reserva a través de la app Caminos de los Cerros Orientales o en la página web www.acueducto.com.co. Otros estarán cerrados. ¡Revisa los detalles y agéndate!

Ajustes en visitas a los senderos ecológicos y caminos de los Cerros Orientales de Bogotá

Sábado 18 de abril del 2026

Únicamente estarán disponibles:

Santa Ana – La Aguadora.

San Francisco – Vicachá.

Guadalupe – Aguanoso.

Domingo 19 de abril del 2026

Únicamente estarán disponibles:

Quebrada La Vieja.

San Francisco – Vicachá.

Guadalupe – Aguanoso.

La operación normal de todos los caminos se retomará el martes 21 de abril.

Ten en cuenta

El aplicativo habilita los cupos con tres dias de antelación a la fecha de interés.

Una vez los cupos de cada día se agoten se cierra la posibilidad de agendamiento para esa fecha. La recomendación es consultar con tiempo suficiente cada opción y cancelar con anticipación en caso de no asistir.