    • Bogotá

    Hay novedades en los horarios de los senderos ecológicos de los Cerros Orientales de Bogotá para este fin de semana

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto que muestra personas caminando por un sendero ecológico Foto: Acueducto de Bogotá.

    La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció novedades operativas para el fin de semana del 18 y 19 de abril de 2026, de las visitas a los senderos ecológicos y caminos, a través del Proyecto Caminos de los Cerros Orientales. Algunos senderos estarán disponibles para su visita en los horarios habituales, y con reserva a través de la app Caminos de los Cerros Orientales o en la página web www.acueducto.com.co. Otros estarán cerrados. ¡Revisa los detalles y agéndate!

    Ajustes en visitas a los senderos ecológicos y caminos de los Cerros Orientales de Bogotá

    Sábado 18 de abril del 2026

    Únicamente estarán disponibles:

    • Santa Ana – La Aguadora.
    • San Francisco – Vicachá.
    • Guadalupe – Aguanoso.

    Domingo 19 de abril del 2026

    Únicamente estarán disponibles:

    • Quebrada La Vieja.
    • San Francisco – Vicachá.
    • Guadalupe – Aguanoso.

    La operación normal de todos los caminos se retomará el martes 21 de abril.

    Ten en cuenta

    El aplicativo habilita los cupos con tres dias de antelación a la fecha de interés.

    Una vez los cupos de cada día se agoten se cierra la posibilidad de agendamiento para esa fecha. La recomendación es consultar con tiempo suficiente cada opción y cancelar con anticipación en caso de no asistir.

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