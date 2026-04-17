Jornadas de atención, esterilización y veterinaria de mascotas gratis en Bogotá: conozca la agenda de abril en Chapinero

Foto: Alcaldía Local de Chapinero

La Alcaldía Local de Chapinero anunció jornadas de atención, esterilización y veterinaria de mascotas gratis durante el mes abril de 2026. Estas jornadas están enfocadas en el bienestar animal con el objetivo de promover la tenencia responsable y la salud pública en el norte de Bogotá. ¡Revisa todos los detalles!

Estas actividades, dirigidas a los habitantes de la localidad de Chapinero, priorizando la atención de hogares de estratos 1, 2 y 3, ofreciendo servicios gratuitos que facilitan el acceso a atención básica veterinaria y procedimientos de esterilización para perros y gatos.

Agenda de jornadas de atención, esterilización y veterinaria de mascotas gratis en Chapinero, norte de Bogotá, durante abril 2026

Dentro de la programación se destacan las brigadas médico veterinarias:

Sábado 11 de abril a las 8:00 a.m. en el Salón Comunal Bosques de Bella Vista, sector Canteras en la calle 101B #0 – 75.

Jueves 23 de abril a las 8:00 a.m. en la Plaza de Lourdes, ubicada en carrera 13 #63-27.

Asimismo, se llevarán a cabo dos jornadas de esterilización:

Martes 21 de abril en la Plaza Principal Paraíso en la transversal Primera Bis Este con calle 40B-31.

Sábado 25 de abril en la cancha sintética de La Capilla, en la carrera 13 #54-74, desde las 7:00 a. m.

Por ultimo, se realizará una jornada de adopción:

Domingo 19 de abril a las 9:00 a.m. en el parque de Los Hippies en la calle 60 con carrera Séptima. Esta jornada invita además, a la ciudadanía a brindar una segunda oportunidad a perros y gatos que buscan un hogar.

A continuación, te compartimos un post de la Alcaldía Local de Chapinero en la red social Instagram, con más información:

Con estas acciones, la Alcaldía Local de Chapinero reafirma su compromiso con la protección, el cuidado y el bienestar de los animales de compañía.