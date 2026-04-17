Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el viernes abril 17, 2026 -Dólar TRM: $3,593.14 (vigente 18, 19 y 20 de abril) -Euro $ 4,253.00 -Bitcoin US$ 77.264,50 Tasa de Interés -DTF: 10,01% -UVR: $ 407,59 -Tasa de Usura 25,52% -Café US$ 3,35 -Petróleo Brent US$ 85,12 -Oro-Compra Banco de la República $ 529.293,66 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorMinDefensa convoca reunión extraordinaria de inteligencia ante posibles amenazas contra Iván Cepeda Entrada siguienteCortes de luz este sábado 18 de abril de 2026 en Bogotá También podría gustarte Nacional El SOAT tendrá reajuste del 11,7% a partir de enero de 2023; se ratifica rebaja del 50% para motos Ariel Cabrera miércoles diciembre 28, 2022 Bogotá Capturan y judicializan a mayor del Ejército acusado de tráfico ilegal de armas de fuego Ariel Cabrera martes octubre 10, 2023 Economía Desempleo en noviembre se ubicó en 7,3% Iván Briceño miércoles diciembre 30, 2015 Chocó Armada rescató a 57 migrantes ilegales en Capurganá Iván Briceño viernes abril 12, 2019