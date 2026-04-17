Procuraduría reabre investigación disciplinaria por «parranda vallenata» en cárcel de Itagüí y vincula al director encargado

–Tras advertir la falta de requisitos sustanciales en el auto de apertura de investigación contra 11 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que podría constituirse en violaciones al debido proceso y de derechos fundamentales, la Procuraduría General de la Nación declaró la nulidad de las actuaciones iniciadas con ocasión de la «parranda vallenata» que se realizó en la cárcel de Itagüí el pasado 8 de abril.

Luego del saneamiento del proceso, la Procuraduría reabrió la investigación disciplinaria y vinculó al director encargado del centro penitenciario, Fabián Leandro León Rodríguez, quien funge como subdirector, por presunta falsedad ideológica en documento público.

Con la incorporación de León Rodríguez, el Ministerio Público amplió el caso a 12 funcionarios y ordenó la suspensión provisional de los dragoneantes: Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Jhon Eduar Aguilar Conde, José Luis Becerra Puello, Juan Camilo Góez David, Juan Diego Ospina Morales y Gustavo Adolfo Montejo Casas; el intendente, Eduardo Parra Ceballos; los tenientes: Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz y Fabián Leandro León Rodríguez; y el inspector jefe, Salvador Del Cristo Jiménez Palencia, por el término de tres meses, sin remuneración, mientras se adelanta la investigación.

Por último, el Ministerio Público compulsó copias para que se investigue al director titular del centro penitenciario, Édgar Iván Pérez Ortega, por, presuntamente, realizar cambios en los turnos de manera informal.

El festejo, que fue con la presentación del cantante Nelson Velásquez, fue organizado por los cabecillas de las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá y habría costado cerca de 500 millones de pesos..