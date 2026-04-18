Senador Bernie Moreno desmiente a Petro; es falso que CIA tiene información sobre atentado a Iván Cepeda

–Este viernes el presidente Gustavo Petro aseguró en su cuenta en X que la CIA ya tenía información real y concreta de un posible atentado contra el candidato presidencial de Pacto Histórico Iván Cepeda. A la nota, reaccionó el senador republicano estadounidense por Ohio, Bernie Moreno (en la foto), desmintiendo al mandatario colombiano.

Esto fue lo que dijo el presidente Petro:

Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano. Le agradezco al presidente Donald Trump su apoyo a unas elecciones libres.… https://t.co/EbiKmfq5MH — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 17, 2026

Y el congresista Bernie Moreno replicó:

«Esto es falso: los funcionarios de EE.UU. no tienen conocimiento de tal amenaza y el Sr. Cepeda ha sido informado de ello».

Sin embargo, advirtió: «Seguimos muy preocupados por las amenazas a la vida de los otros dos candidatos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense».

Finalmente Bernie Moreno afirmó: «Como he señalado antes, esperamos que el actual gobierno colombiano tome todas las medidas necesarias para proteger a los candidatos presidenciales».

? This is false: US officials are aware of no such threat and Mr Cepeda has been informed of such. However, we remain very concerned about the threats to the lives of the other two candidates, one of which is a US citizen. As I have noted before, we expect the current Colombian… https://t.co/QuOTmco49D — Bernie Moreno (@berniemoreno) April 17, 2026

El aspirante presidencial colombiano al que hace referencia Bernie Moreno es Abelardo de la Espriella, quien ha afirmado públicamente que posee la nacionalidad estadounidense por adopción junto con la italiana, hecho que, afirmó, no le impide ser presidente, argumentando que «es colombiano por nacimiento».

El candidato Iván Cepeda reaccionó a la revelación hecha por el presidente Gustavo Petro. Publicó un video en el que aseguró que no tenía información clara sobre la denuncia del mandatario y pidió a las autoridades investigar.

ACERCA DEL PLAN PARA ACABAR CON MI VIDA QUE CONOCE LA CIA pic.twitter.com/LsdjpP1HXD — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) April 17, 2026

Entre tanto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció que había recibido información de que el grupo terrorista Eln estaba fraguando un ataque criminal contra la candidata presidencial de Centro Democrático, Paloma Valencia.

Máxima Alerta para proteger a Paloma Valencia De Interlocutores del ELN recibo esta información: Los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia;

Dan la orden de votar por Iván Cepeda para… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 17, 2026

Sobre este hecho, el presidente Gustavo Petro no se pronunció. Sí lo hizo, previamente, generalizando sobre el tema de las amenazas contra aspirantes presidencial, sin mencionar nombres, esto a raíz de una declaración que del subsecretario de Estado interino de Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, sobre las amenazas que han circulado contra Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

“Para las personas que están pensando en dañarlos, enfrentarán una retribución terrible si se atreven a intentarlo. Pero nuestro objetivo es que nadie se acerque lo suficiente para intentarlo. Tenemos una preocupación seria por esas amenazas, después de que vimos el asesinato del senador (Miguel) Uribe. Hemos hablado con las autoridades colombianas, particularmente la Policía Nacional Colombiana, que puso a más personas en eso”, precisó Kozak.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro, escribió en su cuenta en X:

«El gobierno colombiano protege a todos los candidatos. Con nosotros no hubiera muerto Luis Carlos Galán, ni Jaime Pardo Leal, ni Bernardo Jaramillo Ossa, ni Carlos Pizarro, a cuya nieta abrace hoy, ni hubieran atentado contra Antonio Navarro Wolf, ni hubieran atentado contra mi en Cúcuta en el 2018, les mostré el vídeo grabado al interior del carro donde iva, al cual disparaban en el año 2018 en Cúcuta. Así que Washington no tiene que recordarnos nada, ya lo sabemos. Le dije a Uribe que mi deber mayor es proteger a mi oposición y he cumplido.

El asesinato del senador Uribe no se produjo por mis palabras contradiciendo sus opiniones de oposición, mis palabras solo son parte del diálogo democrático que implica el principio de contradicción; al senador Uribe Turbay lo asesinaron por otras razones que la justicia analiza con independencia de mi, y que van señalando que el secretario de estado de Estados Unidos se equivocó, por prejuicios ideológicos, al asignarme alguna responsabilidad.

Las amenazas actuales que nos llegan a todos los que tenemos alguna responsabilidad pública, hacen parte de la necesidad de crear un clima de miedo para que la ultraderecha gane cuando el pueblo quiere es que sus derechos se garanticen de manera real.

No hay que temer, el estado protege a todos los candidatos y la población colombiana votará libremente de acuerdo a sus sentimientos, a su historia y a sus sueños de vivir mejor».

Sobre este panorama de riesgo para los aspirantes presidenciales, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que se adelantó una Junta de Inteligencia Conjunta extraordinaria, en la cual se ordenó activar todas las capacidades para confirmar o desvirtuar la información reciente que ha circulado en redes sociales, la cual será base para las decisiones a tomar en el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE).

«La seguridad de los candidatos presidenciales y del proceso electoral es una prioridad. Por ello, desde hace un año hemos venido implementando el Plan Democracia, mediante el cual se han dispuesto todas las capacidades de la Fuerza Pública, en articulación con las entidades del Estado, para garantizar unas elecciones seguras y transparentes», indicó el jefe de la cartera de Defensa.

«Lo más importante es prevenir cualquier acción criminal contra el proceso electoral y los candidatos. Por ello, ofrecemos una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información precisa, veraz y oportuna que permita anticipar y evitar cualquier atentado contra ellos. La democracia la protegemos todos», añadió.