Resultados de las loterías y chances de este viernes 17 de abril de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 17 de abril de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 5703 – La 5ta 9 – Tarde 7060 – La 5ta 7
Culona
Día 6316 – Noche
Astro Sol
9295 – Signo Tauro
Pijao de Oro
3396 – La 5ta 7
Paisita
Día 0763 – La 5ta 2 – Noche 1000
Chontico
Día 7457 – La 5ta 6
Cafeterito
Tarde 6435 – La 5ta 1 – Noche
Sinuano
Día 7571 – La 5ta 6 – Noche
Cash Three
Día 156 – Noche
Play Four
Día 8872 – Noche
Samán
Día 2591
Caribeña
Día 5986 – La 5ta 5 – Noche
Motilón
Tarde 0719 – La 5ta 7 – Noche
Fantástica
Día 9563 – La 5ta 9 – Noche
Antioqueñita
Día 8530 – La 5ta 5 – Tarde 6680 – La 5ta 7