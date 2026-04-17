    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este viernes 17 de abril de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 17 de abril de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 5703 – La 5ta 9 – Tarde 7060 – La 5ta 7

    Culona
    Día 6316 – Noche

    Astro Sol
    9295 – Signo Tauro

    Pijao de Oro
    3396 – La 5ta 7

    Paisita
    Día 0763 – La 5ta 2 – Noche 1000

    Chontico
    Día 7457 – La 5ta 6

    Cafeterito
    Tarde 6435 – La 5ta 1 – Noche

    Sinuano
    Día 7571 – La 5ta 6 – Noche

    Cash Three
    Día 156 – Noche

    Play Four
    Día 8872 – Noche

    Samán
    Día 2591

    Caribeña
    Día 5986 – La 5ta 5 – Noche

    Motilón
    Tarde 0719 – La 5ta 7 – Noche

    Fantástica
    Día 9563 – La 5ta 9 – Noche

    Antioqueñita
    Día 8530 – La 5ta 5 – Tarde 6680 – La 5ta 7

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte