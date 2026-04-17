Cortes de luz este sábado 18 de abril de 2026 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este sábado 18 de abril de 2026 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Chapinero

Barrio El Chicó. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 87 a calle 91 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Estación Central. De la carrera 34 a carrera 36 entre calle 12 a calle 14 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio La Soledad. Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 38 a calle 40 entre carrera 19 a carrera 21 –

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.