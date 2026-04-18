Petro refuta a Noboa: «No conozco al tal Fito»

–El Presidente de Ecuador Daniel Noboa afirmó que su homólogo colombiano Gustavo Petro se reunió con personas que tienen nexos con alias Fito, el capo del narcotráfico más conocido de ese país. Quien resaltó esta información que publicó Semana le inquirió al mandatario en X: «Algo que explicar presidente Gustavo Petro?.

«Nada, no conozco el tal Fito ni a sus amigos», respondió el jefe del Estado. «Solo he ido a Ecuador para asistir a la posesión de sus presidentes, y hemos capturado muchos bandidos nacidos en ese país que le hemos entregado», señaló en relación al viaje que realizó el 24 de mayo de 2025 a Quito para asistir a la posesión de Daniel Noboa, cuando se informó que el mandatario colombiano se había desplazado a la ciudad costera de Manta, una zona, para ese entonces, bajo el control de los Choneros, un grupo narcotraficante liderado por alias Fito.

Al refutar a su homólogo ecuatoriano, Petro señaló que «a Noboa le pasa lo que le pasó a Trump, se dejan llenar de mentiras la cabeza de nuestra extrema derecha colombiana que es asesina y narcotraficante. Por eso fue un fiscal general de la nación a Quito a decir que un candidato progresista a punto de ganar, Andrés Arauz, había sido financiado por el Eln, una semana antes de elecciones. Era mentira pero le hizo perder la elecciones y ni siquiera está procesado».

El presidente Gustavo Petro afirma que las grabaciones de las autoridades ecuatorianas son claras en la orden que han recibido, según ellos, del departamento de estado, para conseguir bandidos que me acusen.

«En eso están para poder probar mi permanencia en la lista OFAC en la que arbitrariamente me metieron. Noboa les hace caso y recibe órdenes y recibe a la oposición dirigida por Uribe con la que confabula la interferencia en las elecciones para darle una mano a sus amigotes de negocios en el uribismo», puntualiza el primer mandatario colombiano.

Advierte que prefirió «hablar personalmente con Trump para que descubriera la verdad que le ocultan los fundamentalistas de extrema derecha, y le entregué las grabaciones de los comandantes ecuatorianos pero ya Noboa está en su alucinación. Le pedí al presidente Donald Trump mediar con Noboa, pero delegó en Rubio».

El presidente Gustavo Petro lamenta «que le hagan tanto daño a las economías de Nariño, Putumayo y el norte del Ecuador pero ya hemos tomado las medidas para proteger a nuestro pueblo».

Mientras tanto –concluye — nuestro programa de erradicación de cultivos de hoja de coca en la frontera con Ecuador, marcha de manera acelerada y ha logrado por primera vez desde 2018, bajar la cantidad total de cultivos de hoja de coca del país para diciembre del 2025, con 22.000 hectáreas voluntariamente arrancadas de raíz.