Cayó urólogo acusado de haber abusado sexualmente de más de 20 pacientes en Medellín

–La Fiscalía General de la Nación capturó y judicializó a un médico urólogo señalado de ser un violador en serie en la ciudad de Medellín. Se trata de Alberto Posada Peláez, quien, de acuerdo con las actividades investigativas, habría abusado sexualmente de por lo menos 20 mujeres.

El patrón delictivo de Posada Peláez era el de recibir en consulta a las mujeres, hacerles comentarios e insinuaciones de carácter íntimo y solicitarles ponerse una bata para realizar un supuesto chequeo médico, que en realidad terminaba en abuso y sometimiento sexual aprovechando el estado de indefensión en el que se encontraban.

Los elementos materiales probatorios indican que el médico, al parecer, utilizó su conocimiento, condición de poder y confianza para abusar de sus pacientes en su consultorio privado.

Por esta razón, el especialista fue capturado por unidades de la Policía Nacional en un parqueadero localizado en el sur de Medellín.

Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) lo presentó ante un juez penal de control de garantías y le imputó el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo en persona puesta en incapacidad de resistir.

El procesado no aceptó los cargos formulados en su contra y fue afectado con medida de aseguramiento y enviado a la cárcel.

La Fiscalía indicó que la investigación continúa para ubicar a otras posibles víctimas que hasta el momento no han presentado denuncia contra el facultativo.