Iván Cepeda reta a un debate «verdaderamente democrático» a Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella

–Aunque al iniciar su campaña, advirtió se prestaría a debates con sus contrincantes en la carrera presidencia (“No voy a ir a debates a insultarnos con otros precandidatos, ni a amenazarnos ni a denigrarnos), ahora el aspirante de Pacto Histórico retó a confrontar propuestas de fondo, ideas y programas en ese tipo de escenarios.

Desde Fusagasugá, en la provincia cundinamarquesa del Sumapaz, Cepeda Castro precisó:

Cepeda reta a Paloma y Abelardo a debate de ideas. Llegó el debate.

Vamos ¡pa’lante! pic.twitter.com/888x2zIj2i — Camilo Romero (@CamiloRomero) April 18, 2026

Añadió que es necesario definir el rumbo de la nación, entre dos visiones que se han enfrentado históricamente: profundizar el cambio social por la vida, o volver al pasado de la acumulación rapaz que ha sumido al pueblo en la pobreza y la violencia.

«Así que llegó la hora en la que vamos a pasar del cómodo ejercicio que han practicado la candidata Valencia y el candidato De la Espriella de calumniar, insultar y agredir, a debatir a fondo, al debate conceptual, argumentativo, estructurado, sobre ideas y propuestas», afirmó.

Sin embargo, Cepeda advirtió que concertará las modalidades del debate bajo condiciones equitativas el temario, los moderadores y el escenario, los cuales deberán ser rigurosamente pactados.

«No voy a prestarme a la manipulación mediática y a la política espectáculo», sostuvo y anunció que designará

un equipo de compromisarios, quienes acordarán las condiciones básicas por parte de su campaña «para asegurar que este ejercicio político sea realmente democrático».

En su discurso Cepeda sostuvo que en esta región histórica para las luchas campesinas, «tras años de persecución contra el campesinado y contra las zonas de reserva campesina por parte de gobiernos uribistas y de extrema derecha, hoy Colombia empieza a ver resultados concretos en materia de reforma agraria».

Estos avances se profundizarán en el segundo gobierno progresista, con una Revolución Agraria en la que el campesinado será eje de las decisiones de manera incidente sobre el uso del suelo y el ordenamiento territorial, además contará con recursos suficientes para sus planes de desarrollo sostenible.

Asimismo, Cepeda Castro anunció que avanzará decididamente en la aprobación de las zonas de resistencia campesina de San Bernardo, Pasca y Fusagasugá, para consolidar un gran cinturón territorial que proteja el Páramo de Sumapaz y proyecte una economía campesina sólida.