Desde España: María Corina Machado exhorta a los venezolanos que migraron a prepararse para regresar a su patria

–(Foto @VenteVenezuela). La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo este sábado a una multitud de compatriotas en Madrid que se preparen para volver a Venezuela.

Miles de venezolanos llenaron la Puerta del Sol de Madrid para ver por primera vez en muchos años a Machado, que abandonó Venezuela en diciembre para recibir el Nobel de la Paz en Oslo tras pasar más de una década sin salir del país.

“Si ustedes quieren saber quién está o no con el régimen, pregúntele si quiere elecciones”.@MariaCorinaYA habla a los venezolanos en la Puerta del Sol, Madrid. pic.twitter.com/sb8vOM84WD — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) April 18, 2026

Los manifestantes gritaban «elecciones», después de que la encargada interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, superara el límite inicial de 90 días contemplado en la Constitución para estar en el cargo. «Delcy Rodríguez representa el caos, Delcy Rodríguez representa la violencia, Delcy Rodríguez y su régimen representan el terror», advirtió Machado.

Venezuela está unida y decidida a hacer valer nuestra voluntad. Y le decimos a los venezolanos que están en nuestra tierra que se preparen, porque para allá vamos!! #Madrid pic.twitter.com/aJE6FU6Mib — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) April 18, 2026

«Todo lo que hemos hecho durante estos largos 27 años ha sido prepararnos para un momento de reencuentro y de construcción de una nación que será libre para siempre», expresó la política de 58 años, en alusión al periodo del chavismo en Venezuela, repartido entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

¡Aquí comenzó el regreso a casa! Madrid se desbordó con miles de venezolanos que acompañaron a @MariaCorinaYA con un mismo propósito: Volver a una Venezuela libre??? pic.twitter.com/9svd830VDz — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) April 18, 2026

La manifestación de este sábado fue el punto fuerte de la visita de Machado a España, quien el viernes recibió las llaves de la ciudad. Estuvo acompañada en el balcón de la sede de la presidencia por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que prometió entregar la medalla de de Caracas cuando se recupere la democracia en el país caribeño.

Hoy el mundo entero con sus ojos en Plaza del Sol porque saben que aquí, hoy, estamos iniciando el regreso a casa.#Madrid pic.twitter.com/PPQttECOcv — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) April 18, 2026

Machado también defendió su decisión de otorgarle su premio Nobel al presidente estadounidense Donald Trump. «No me arrepiento», respondió. «Hay un líder en el mundo, un jefe de Estado, que ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela, y ese es Donald Trump».

Por ellos, todo.

Tendrán un futuro luminoso, vivirán una Venezuela libre. pic.twitter.com/xM8BHQknjv — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) April 18, 2026



Sobre su regreso a Venezuela, dijo estar coordinando su vuelta con Estados Unidos. «Lo estamos haciendo en coordinación, con respeto mutuo y con entendimiento», señaló. Washington es «fundamental para avanzar en una transición democrática».

España es uno de los primeros destinos de la diáspora venezolana que ha escapado de la crisis, con unos 700.000 venezolanos instalados en el país. (Información DW).